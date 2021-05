Sentiment de risque: envoi de Bitcoin, d’Ether et d’or plus élevé alors que le président Biden déclare “ Nous ne pouvons pas lâcher prise ”

Actualités Bitcoin

Sentiment de risque pour l’envoi de Bitcoin, d’Ether et d’or plus élevé alors que le président Biden déclare “ Nous ne pouvons pas lâcher prise ”

Alors que le S&P 500 a atteint un nouveau record après le rapport décevant sur les emplois, le marché s’attend maintenant à ce que Bitcoin dépasse 70000 dollars et Ether se prépare à atteindre plusieurs nouveaux niveaux.

Le président Joe Biden a appelé les législateurs cette semaine à approuver son énorme paquet d’infrastructures et d’emplois à la suite du rapport décevant sur l’emploi.

Alors que les économistes prévoyaient 1 million de nouveaux emplois et un taux de chômage de 5,8%, les résultats réels ont été une énorme déception, avec une masse salariale non agricole n’augmentant que de 266000 en avril et le taux de chômage augmentant à 6,1% alors même que les États commençaient à assouplir les restrictions relatives aux coronavirus.

«Nous ne pouvons pas lâcher prise. Ce rapport sur les emplois le montre clairement. Nous avons trop de travail à faire », a déclaré Biden dans une allocution à la Maison Blanche. «Nous devons reconstruire en mieux.»

Pendant ce temps, les républicains et les chefs d’entreprise se plaignent que les allocations de chômage fédérales empêchent les travailleurs licenciés d’accepter de nouveaux emplois. Le Congrès a ajouté 300 $ par semaine aux prestations de l’État.

«Le rapport décevant sur l’emploi d’aujourd’hui est le résultat du fait que le gouvernement fédéral a incité les gens à rester chez eux et à chercher des prestations de chômage améliorées plutôt que de trouver un emploi, alors même que les employeurs recherchent activement plus de travailleurs», a déclaré le sénateur Kevin Cramer (RN.D.) dit dans un communiqué.

Le plan américain pour l’emploi proposé par Biden appelle à dépenser plus de 2000 milliards de dollars pour reconstruire les routes, les ponts et les aéroports, ainsi que les soins de longue durée pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Son autre proposition, l’American Families Plan, consiste à dépenser presque autant pour offrir des services de garde d’enfants moins chers, une prématernelle gratuite et des congés familiaux et médicaux payés.

L’appel accommodant de Biden et le rapport décevant sur l’emploi ont poussé le S&P 500 à un nouveau record. Alors que l’indice du dollar américain continue sa descente à 90, l’or montre enfin une certaine vigueur, visant 1 850 $ l’once.

Le Bitcoin a également grimpé à 59400 $, et même s’il reste à voir s’il continuera à atteindre de nouveaux sommets, le marché demande que l’élan nous porte à 70k $. Ether maintient également les taureaux autour de 3550 $, prêts à doubler ici.

Au milieu du sentiment de risque, la Fed a mis en garde contre les menaces croissantes que la hausse des prix des actifs fait peser sur le système financier. Dans son rapport semestriel sur la stabilité financière, la banque centrale a déclaré que les dangers futurs augmentaient, en particulier si la course agressive sur les actions diminuait.

«Les prix des actifs pourraient être vulnérables à des baisses importantes en cas de baisse de l’appétit pour le risque», est le merveilleux jugement de la banque centrale sur le marché.

En ce qui concerne la cryptographie, le nouveau commissaire de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que davantage de protections étaient nécessaires face à l’augmentation des «jetons cryptographiques». «Nous devons mettre à jour et rafraîchir nos règles», a-t-il déclaré.

Les crypto-monnaies étaient particulièrement mûres pour une réglementation visant à éliminer la fraude, la manipulation et d’autres mauvais acteurs, a-t-il déclaré.

«Apporter une protection des investissements sur ce marché est pertinent pour que cela se poursuive, et cela apporte confiance et confiance à l’ensemble des marchés.»

