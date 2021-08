“Sentimentally Yours”: la pure magie country de Patsy Cline

Sorti le 7 août 1962, Patsy ClineSon troisième album, Sentimentally Yours, est le dernier à sortir de son vivant. Fonctionnant pendant seulement 30 minutes, cela peut sembler léger par rapport aux normes d’aujourd’hui, mais c’était (et reste) une collection presque parfaite de pure magie country… et avec une bonne pop pour faire bonne mesure.

Patsy a commencé à enregistrer Sentimentally Yours en août 1961 et l’a terminé en février de l’année suivante. “She’s Got You” était le morceau d’ouverture de l’album et est également devenu le premier single. Il est allé au sommet des charts Billboard Country pendant cinq semaines, son deuxième n ° 1 après “I Fall To Pieces”. Fait intéressant, “She’s Got You” a également fait partie du palmarès Pop (atteignant le n ° 14) et est devenu le premier single à succès de Patsy au Royaume-Uni.

Écoutez Sentimentally Yours maintenant.

“She’s Got You” est l’une des deux nouvelles chansons de l’album, les autres sont toutes des reprises, dont deux de Hank Williams,, parmi eux une jolie version de “Your Cheatin Heart”. Patsy donne une excellente lecture de “You Belong to Me” de Jo Stafford et de “Half As Much” de Rosemary Clooney. “Any Time” date de 1924 et a été initialement publié par Emmett Miller, un chanteur qui a eu une énorme influence sur Hank Williams, Bob Wills et Merle Haggard.

Le morceau le plus remarquable, cependant, est “Lonely Street”, une belle ballade qui mérite une reconnaissance beaucoup plus large. Produit par Owen Bradley dans son studio de Nashville, Sentimentally Yours présente la crème des musiciens de studio de la ville, dont Floyd Cramer à l’orgue ; Buddy Harman, le premier batteur du Grand Ole Opry ; et les Jordanaires aux chœurs.

Le deuxième single de l’album était “Heartaches”, une chanson qui datait de 1931 et avait été un succès pour Ted Weems et son orchestre et, plus tard, pour Harry James et son groupe. (En 1961, les Marcel l’ont également couvert.) Le passage aux standards, plutôt qu’aux disques de country purs et simples, était une décision consciente de faire appel à un marché plus large. Il n’est donc pas surprenant que la version de Patsy n’ait pas figuré dans les charts country, mais ait atteint la 73e place sur l’American Hot 100, elle a également atteint la 31e place au Royaume-Uni. (C’était le dernier single de Patsy en Grande-Bretagne de son vivant.)

Il y a eu des dizaines de compilations de Patsy Cline au fil des ans, mais c’est tellement gratifiant de revenir en arrière et d’écouter des albums originaux tels qu’ils ont été conçus. Écoutez tout de suite et vous entendrez un album avec un ordre de marche soigneusement conçu et des chansons incroyables.

Sentimentally Yours de Patsy Cline peut être acheté ici.