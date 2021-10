Sentiments mitigés pour Everton alors que de nouveaux détails émergent de la sortie de Misfit

in

Des rapports en Colombie affirment qu’Al-Rayyan n’a pas eu à payer de frais de transfert pour signer James Rodriguez car Everton était simplement heureux de retirer son salaire de leurs livres.

James, 30 ans, n’a passé qu’une saison à Goodison Park après être arrivé en transfert gratuit en septembre 2020. L’international colombien était en rupture de contrat au Real Madrid et a été attiré dans le Merseyside par le manager de l’époque, Carlo Ancelotti. Il a lutté contre des blessures en 2020-2021, faisant 21 départs sur 23 apparitions en Premier League.

L’ancien monégasque a inscrit six buts et contribué neuf passes décisives en 26 sorties toutes compétitions confondues. Cependant, des rumeurs ont continué selon lesquelles il était mécontent du club et cherchait une issue.

La défection d’Ancelotti au Real semblait l’occasion idéale pour le Sud-Américain d’organiser une sortie. Et il a rejoint la formation qatarie le 21 septembre.

Les détails du déménagement restent fragmentaires, la ligne officielle étant des «frais non divulgués». Mais il semble que le talentueux ailier soit parti gratuitement malgré le fait qu’il soit sous contrat pour une autre saison.

Il a signé un contrat de deux ans lorsqu’il a quitté le Bernabeu pour Everton. Par conséquent, les Toffees avaient droit à des frais de transfert.

Cependant, le journaliste Pipe Sierra a révélé sur Twitter (via Sport Witness) la véritable nature de l’accord. Et il semble qu’aucun argent liquide n’ait changé de mains pour le déménagement au Moyen-Orient.

Cela signifie que James a été libéré par ses deux derniers clubs – pas une statistique dont beaucoup de joueurs seraient fiers.

Écrire sur le mur pour l’avenir de James Everton

Rafael Benitez a remplacé Ancelotti à la barre de Goodison et il est vite devenu évident qu’il n’a pas vu James à ses côtés. L’ancien as de Porto n’a pas tapé dans un ballon de colère cette saison avant de rejoindre Laurent Blanc au stade Ahmed bin Ali.

L’avant aurait ramassé 200 000 £ par semaine avec les Bleus. Ils seront ravis de retirer cette somme de la masse salariale et de la canaliser vers le ciblage de nouveaux joueurs.

James n’a pas encore fait ses débuts pour les Lions car il n’a toujours pas la forme physique nécessaire pour le match. Et l’homme aux 80 sélections en Colombie a également été exclu de son équipe nationale pour les prochaines qualifications pour la Coupe du monde.

Cela a été quelques années étranges dans sa carrière, avec un prêt de deux ans au Bayern Munich alors qu’il était dans les livres du Real. Il a eu du mal à avoir trop d’impact avec Los Blancos ou en Allemagne.

Le passage à Everton était censé être un moyen de relancer sa carrière, mais les circonstances signifient qu’il doit maintenant tout recommencer.

