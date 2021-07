Sentiments religieux subordonnés au droit fondamental à la vie et à la santé des citoyens : la Cour suprême sur UP autorise Kanwar Yatra

in

Le kanwar yatra commencera le 25 juillet de cette année. (Photo d’archive)

La Cour suprême a déclaré aujourd’hui au gouvernement de l’Uttar Pradesh que si l’État ne reconsidérait pas sa décision d’autoriser le Kanwar Yatra symbolique au milieu de la pandémie de COVID-19, la cour rendra une ordonnance à cet égard. Entendant l’affaire suo motu, le juge Rohinton F Nariman a dirigé le banc du tribunal suprême a fixé la prochaine date d’audience lundi.

« Nous pouvons vous donner une autre occasion d’envisager de tenir physiquement le yatra. Ceci ou bien nous passons une commande. Nous sommes tous des Indiens et ce suo motu a été repris car l’article 21 s’applique à nous tous », a déclaré le juge Nariman lors de l’audition de l’affaire.

Le juge Nariman a déclaré qu’à première vue, la cour est d’avis que la question concerne tout le monde et est au cœur du droit fondamental à la vie. “La santé des citoyens indiens et le droit à la vie sont primordiaux, tous les autres sentiments, qu’ils soient religieux, sont subordonnés à ce droit fondamental”, a déclaré le juge Nariman.

Pendant ce temps, le Centre a déposé un affidavit auprès de la plus haute juridiction déclarant que le mouvement des Kanwariyas pour amener Gangajal de Haridwar aux temples Shiv de leur choix ne devrait pas être autorisé en raison de la pandémie de COVID-19.

La prochaine date d’audience a été fixée au lundi 19 juillet. Le Kanwar Yatra devrait commencer à partir du 25 juillet.

