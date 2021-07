Sentinel s’associe à StrongBlock pour la croissance des nœuds et l’amélioration de l’utilitaire dVPN ⋆ Crypto new media

Sentinel, une couche réseau interopérable pour les services distribués, a annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat avec StrongBlock, un fournisseur de nœuds en tant que service (NaaS). Sentinel est un framework blockchain pour la création d’applications VPN décentralisées (dVPN).

StrongBlock est un pionnier dans la monétisation du fonctionnement des nœuds, utilisant les protocoles DeFi et les NFT pour inciter la communauté des nœuds. Il fournit des outils permettant à quiconque, même à un utilisateur non technique, de lancer des nœuds blockchain et de faire partie de l’écosystème blockchain tout en gagnant des récompenses pour leur exécution.

Avec une communauté de plus de 55 000 nœuds StrongBlock passant par plus de 8 300 opérateurs ; ce partenariat sera une autre étape dans la mise à l’échelle réelle du VPN décentralisé de Sentinel. En revanche, les concurrents VPN centralisés existants ne parviennent pas à fournir cette échelle et courent un risque élevé de point de défaillance unique.

StrongBlock + Sentinelle

Dirigé par le PDG David Moss, vétérans de la blockchain et des logiciels d’entreprise, le CTO Brian Abramson et le CPO Corey Lederer ; StrongBlock est le premier et le seul protocole inter-chaînes à récompenser les nœuds pour la prise en charge de l’infrastructure de leur blockchain.

Le protocole STRONG et le mécanisme de récompense des nœuds intégrés aux incitations à jeton NFT, jettent les bases de réseaux blockchain plus solides, plus sécurisés et économiquement sains.

Le réseau de Sentinel se compose de nœuds qui partagent leur bande passante et sur lesquels des VPN décentralisés et d’autres services de ce type sont construits. Le but de l’écosystème Sentinel est de permettre l’accès universel à Internet d’une manière fiable et prouvable.

Outre cette actualité aujourd’hui, Sentinel offre l’opportunité de faire partie de son écosystème à travers son programme Ambassadeur ; invitant des personnes partageant les mêmes idées du monde entier à participer, à développer le réseau et à créer des communautés.

Lien source