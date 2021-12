Sentinels Halo Infinite Player Royal2 suspendu pour tricherie

Image : Halo infini

Royal2, un joueur de Sentinels, a été suspendu après que les responsables des Halo Championship Series (HCS) ont déterminé qu’il avait triché lors d’un tournoi de qualification par « géofiltrage ».

Des plaintes ont été déposées presque juste après le dernier match de qualification de Sentinel pour le HCS Kickoff Major Raleigh 2021, des équipes rivales les accusant d’avoir utilisé le « géofiltrage », une pratique qui vous permet de bloquer les serveurs qui vous donnent un ping élevé (et par extension de créer un potentiel ping plus élevé pour vos adversaires). Il y avait également des « problèmes de connexion au lobby » suspects qui ont également retardé les qualifications de plus de quatre heures, ce que certains pensaient être liés.

Voici comment les responsables du HCS ont décrit la situation :

À la suite du tournoi NA Kickoff Qualifier 12-1 les 1er et 2 décembre 2021, un certain nombre de joueurs ont avancé des allégations selon lesquelles Sentinels avait forcé le jeu à sélectionner un serveur, entraînant un ping anormalement élevé pour les joueurs dans le lobby du jeu. L’une de ces accusations était dirigée contre Royal 2 de Sentinels. Ces allégations étaient accompagnées d’examens des flux Twitch des joueurs de Sentinels qui catégorisent les changements et les anomalies perçus dans les pings des joueurs directement dans le client du jeu. Il y a également eu d’importants problèmes de connexion au lobby pendant le tournoi, ce qui a entraîné un retard de plus de 4 heures du tournoi. Le 3 décembre 2021, l’administration HCS a pris la décision d’entreprendre immédiatement une enquête formelle afin de mieux comprendre les causes des problèmes de connexion au lobby rencontrés pendant le délai de 4 heures et plus avant le NA Kickoff Qualifier Day 2 et d’examiner de plus près ces allégations de manipulation de serveur. .

Après avoir parcouru les données, le HCS a découvert que les journaux du serveur de Royal2 montraient en effet un comportement louche :

Nous avons constaté qu’à partir du 26 novembre 2021, la veille du NA Open Series 11-27 le 27 novembre 2021 jusqu’au dernier match du NA Kickoff Qualifier 12-1 le 3 décembre 2021, tous les serveurs américains sauf 1 serveur aux États-Unis Les États (westus2) manquaient dans la liste de ping du serveur, forçant ainsi tous les matchs de Royal 2 sur ce serveur et créant un ping anormalement élevé pour les joueurs dans les matchs concernés.

En conséquence, Royal2 a été reconnu coupable et suspendu de toute compétition jusqu’au 28 janvier, mais en plus de le punir, le HCS a également infligé des pénalités à toute l’équipe Sentinels, supprimant leur position de tête de série et leur attribuant des points.

De plus, en raison de la suspension de Royal2, les Sentinels ne pourront pas aligner le même alignement complet pour le tournoi pour lequel ils s’étaient qualifiés en tant que tête de série – HCS Kickoff Major Raleigh 2021 – et ne seront donc pas éligibles pour une position en pool au Raleigh. l’événement (bien que « le reste de la liste soit éligible pour participer à l’Open Bracket ».

Au cas où vous auriez lu tout cela et que vous vous demandiez toujours ce qui s’est passé, voici une explication de 4 minutes du joueur Halo Snip3down qui comprend quelques informations supplémentaires qui manquaient dans le récapitulatif officiel de HCS :