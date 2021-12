Sentinels Reset Bracket, battez OpTic Gaming lors des finales de qualification du coup d’envoi du HCS

Les sentinelles battent OpTic Gaming, double vainqueur, lors de la grande finale du coup d’envoi du HCS.

Deux longues journées de compétition se sont terminées dans le Halo Championship Series (HCS) Kick-Off Qualifier avant le premier événement LAN à Raleigh. Au cours de trois semaines de compétition, OpTic Gaming semblait à la limite imparable. L’équipe de quatre personnes avec Lunchbox s’occupant des fonctions d’entraîneur a remporté proprement les deux événements Halo les plus importants de l’histoire.

L’événement en ligne numéro trois a eu lieu au milieu de la semaine, avec 330 équipes inscrites pour concourir. Les enjeux cette fois-ci étaient bien plus élevés : des positions pour le billard étaient en jeu pour l’événement de Raleigh, tout comme les frais de déplacement de dix équipes.

Beaucoup s’attendaient à nouveau à un match OpTic contre Cloud9 lors de la grande finale. Cependant, OpTic et la liste croissante des Sentinels se réuniraient pour décider du vainqueur du HCS Kick-Off Qualifier.

Conte de la bande : OpTic contre Sentinelles

OpTic Gaming s’est aventuré dans toute la tranche supérieure pour la deuxième semaine consécutive, faisant tomber des équipes telles que XSET et eUnited dans la tranche d’élimination. Leurs efforts ont finalement mis en place une confrontation finale entre OpTic et la liste Inconcevable dirigée par Snip3down. OpTic a battu Inconcevable 3-1 et s’est assuré une troisième participation consécutive à la Grande Finale.

Les sentinelles ont dû lutter contre l’adversité dans la tranche inférieure après la défaite d’un vainqueur au septième tour contre eUnited. Ils ont vaincu XSET, Cloud9, eUnited et Inconcevable pour gagner une chance de battre la liste OpTic apparemment intouchable.

OpTic contre Sentinels en finale

Tout comme OpTic lors de la première semaine, Sentinels avait la lourde tâche de remporter deux séries au meilleur des cinq s’ils espéraient remporter le tournoi. Le match s’est ouvert sur une victoire dominante d’OpTic, éliminant Sentinels 2-0 à Oddball sur Live Fire. OpTic a porté cet élan dans Slayer on Recharge, où ils ont éliminé de manière convaincante Sentinels 50-30. Comme ils l’ont fait au cours des deux dernières semaines, Trippy, Lucid, aPG et Pistola semblaient impeccables.

Les sentinelles ont fait un dernier effort pour rendre la série compétitive dans le troisième jeu : Strongholds on Streets. Le match s’est déroulé dans les deux sens avec les deux points d’échange. Les sentinelles ont finalement triomphé sur les épaules de la performance de 30 kills de Frosty. Ils ont remporté le troisième match 250-231, et c’était l’étincelle dont les Sentinelles avaient besoin pour revenir dans la compétition.

Snakebite, Royal2, LethuL et Frosty ont remporté une victoire acharnée 1-0 lors du cinquième match : Capture the Flag on Bazaar. Juste comme ça, les rôles ont tourné. OpTic avait une chance de plus de fermer Sentinels dans Slayer sur Aquarius. Sinon, les deux équipes se dirigeraient vers un autre meilleur des cinq. Les sentinelles ont surfé sur cette vague d’élan, remportant une victoire de 50-44 sur OpTic pour réinitialiser le support. Les deux équipes se dirigeaient vers une réinitialisation décisive au meilleur des cinq.

Les sentinelles se rallient au déficit pour gagner la réinitialisation du support

Les sentinelles ont dépassé le siège du conducteur et ont eu les champions de qualification HCS à deux reprises en titre contre les cordes. Le premier match du reste du support – Strongholds on Recharge – a vu les Sentinels remporter la victoire avec un score étroit de 250-247. Il semblait qu’OpTic était hors de cause, mais ils se sont battus dans le deuxième match – Slayer on Live Fire – en obtenant une victoire de 50-47.

Les deux équipes étaient à égalité, et il semblait que nous étions en route pour un autre marathon, ala OpTic contre Cloud9 lors de la première semaine. Cependant, cela n’a pas abouti. Les sentinelles ont franchi un cap, remportant leur Capture du drapeau lors de la finale du Verseau, cette fois 4-2. OpTic faisait maintenant face à l’élimination après avoir semblé intouchable. Les sentinelles ont claqué la porte lors du quatrième match avec un score de 2-0 sur Oddball Streets.

Sentinels et OpTic se sont battus jusqu’aux premières heures de la matinée. C’était une série à laquelle nous nous attendions de la part de deux équipes de renom de Halo Infinite qui ont répondu à l’attente. Avec cette victoire, les Sentinels ont obtenu une place en Pool Play au HCS Raleigh en quelques semaines, et ils comptent parmi les favoris.

Tableau de bord final

Grande Finale

Oddball sur Live Fire: OpTic sur Sentinels 2-0 Slayer sur Recharge: OpTic sur Sentinels 50-30 Bastions dans les rues: Sentinelles sur OpTic 250-231 CTF sur Bazaar: Sentinels sur OpTic 1-0

Réinitialisation du support

Strongholds on Streets: Sentinels over OpTic 250-247 Slayer on Live Fire: OpTic over Sentinels 50-47 CTF on Aquarius: Sentinels over OpTic 4-2 Oddball on Streets: Sentinels over OpTic 2-0

Un tournoi en proie à des retards conclu avec une série passionnante entre deux équipes remarquables. Maintenant, l’accent est mis sur le HCS Raleigh, où des équipes amateurs et professionnelles s’affronteront pour une partie de la cagnotte de 250 000 $ USD. Rien ne vaut l’environnement LAN, et nous verrons précisément qui est la meilleure équipe dans seulement deux semaines.

