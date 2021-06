« S’entraîner en Ligue 1 ? Ça ne m’intéresse pas”

07/06/2021 à 17h47 CEST

Bien que Pochettino ne dirige l’équipe que depuis six mois, tout indique pour ne pas continuer dans les rangs du club la saison prochaine. Nicolas Anelka, ancien joueur du PSG et récemment diplômé d’entraîneur, faisait partie des candidats pour occuper le banc du club français. Et encore plus maintenant, qu’il s’est séparé du projet qu’il dirigeait avec Boudjellal au Hyères FC.

Le footballeur a été très clair sur les micros de RMC : “S’entraîner en Ligue 1 ? Je ne suis pas intéressé, car ce n’est pas là où je veux vivre. Comme j’ai la possibilité et le luxe de pouvoir choisir. Je ne veux pas vivre en Europe. Je suis à Dubaï”, expliqué à la radio française.

Et c’est que, le déjà ex-joueur n’a pas encore en tête de s’entraîner sur le continent européen :”Angleterre? Franchement, ça ne m’intéresserait pas. Demain, si le PSG arrive et me dit que Pochettino est parti & mldr; Jamais de la vie! Chez les jeunes, c’est intéressant. La première équipe est impossible & rdquor;, a-t-il admis. Le Hyères était sa première expérience en tant que directeur sportif après avoir raccroché ses bottines il y a quatre ans.