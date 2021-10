« S’entraîner sans objectif d’être meilleur n’a pas de sens »

19/10/2021 à 19:52 CEST

Rafael Nadal a déclaré mardi qu’il était « vital » pour lui d’avoir des objectifs, car ne pas se fixer d’objectifs pour continuer à être meilleur fait « les choses sont beaucoup plus compliquées. »

Le joueur de tennis espagnol a expliqué à quel point il est motivé pour continuer à aspirer à de nouveaux défis lors d’une discussion avec lui Président de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, lors de l’inauguration du salon sur l’éducation et l’innovation « Enlighted 2021 Hybrid Edition », présidé par le Roi Felipe VI.

A 35 ans, Nadal a souligné qu’il faisait face « chaque jour avec l’illusion d’apprendre » et que pour lui il est essentiel de s’entraîner avec « l’objectif d’améliorer quelque chose ».

PAS DE DATE DE RETOUR

Nadal, treize fois vainqueur du tournoi de Roland Garros, se remet d’une blessure au pied gauche Cela lui a fait terminer tôt cette saison. Avec 20 titres du Grand Chelem, égalés par le Suisse Roger Federer et le Serbe Novak Djokovic, le manacorí a évité de fixer des délais à son retour sur les pistes.

Le joueur de tennis a fait appel à la motivation pour s’améliorer pour continuer dans le sport d’élite : « Cela, mentalement, vous aide beaucoup à être éveillé et actif. Je ne comprends pas la vie autrement. Travailler et s’entraîner pour s’entraîner, sans objectif d’être meilleur, même si vous ne l’obtenez pas plus tard, cela n’a pas de sens, C’est ennuyant ».

Le joueur de tennis a centré son intervention sur les valeurs auxquelles il accorde de l’importance dans la vie et dans le sport, et le rôle de l’éducation dans la société d’aujourd’hui : « Avec effort, dévouement et humilité, vous réalisez toujours quelque chose, qui est un progrès. »

L’athlète de Manacor a souligné la pertinence d’avoir compté dans sa carrière d’athlète toujours avec la même équipe autour : « Une relation de confiance s’établit qui leur permet de dire les choses en toute liberté. C’est l’une des meilleures décisions que j’ai pu prendre dans ma carrière, d’avoir à mes côtés des gens qui sont prêts à me dire les choses comme ils les voient, sans penser comment ni quand ils doivent me les dire ».

Bien que le Majorquin ait admis que la technologie a pris du poids dans l’entraînement, il a averti « Sans passion, sans effort et sans que les gens vous aident autour de vous » il est difficile d’atteindre des objectifs.

De même, il a souligné la nécessité d’être autocritique et de « reconnaître quand on a tort sans chercher d’excuses ». Nadal, qui a toujours été un exemple d’humilité et d’effort, a assuré que Il n’a jamais voulu « être le modèle de quelqu’un », mais plutôt suivre son propre chemin.

LE TRAVAIL ALTRUISTIQUE DE LA FONDATION RAFA NADAL

Il a également évoqué sa fondation, qui fête cette année son dixième anniversaire, et la « satisfaction » générée par le fait de pouvoir aider 900 familles avec peu de ressources.

Le plus solidaire Nadal a montré son appréciation pour la vie qu’il a vécue et veut rendre ce que la société lui a donné : « J’ai eu la grande chance d’être né là où je suis né et la vie m’a souri sous tous les aspects. quelque chose en retour à la société. Les gens à qui la vie nous sourit, nous avons l’obligation d’être des exemples pour la société », Tenu.