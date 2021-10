Senvion remporte une commande d’éoliennes de 591 MW auprès de JSW Energy

in

Senvion India a annoncé lundi avoir remporté une commande pour la fourniture de 591 mégawatts (MW) d’éoliennes auprès de JSW Energy. La commande s’accompagne également d’un contrat d’exploitation et de maintenance de 10 ans. Les détails financiers de l’accord ne sont pas divulgués.

JSW Energy avait marqué son entrée dans le secteur de la production d’énergie éolienne du pays en remportant des projets de 810 MW lors de l’enchère menée par la Solar Energy Corporation of India en août 2020 contre son devis de 3 Rs par unité.

JSW Energy dispose actuellement d’une capacité de production d’électricité de 4 559 MW comprenant 3 158 MW thermiques, 1 391 MW hydel et 10 MW de centrales solaires. La société construit actuellement 2 500 MW de projets d’énergie renouvelable avec l’intention d’atteindre une capacité totale de production d’électricité de 20 000 MW d’ici 2030, lorsque la part des énergies renouvelables dans sa capacité totale devrait augmenter à environ 85 %.

Senvion India a récemment été rachetée par Alfanar, basée en Arabie saoudite, à la société allemande Senvion GmbH, qui avait déposé son bilan en Allemagne en avril 2019 et avait subi une restructuration financière conformément aux lois allemandes. Senvion était la branche allemande de Suzlon jusqu’à FY14 avant d’être vendue à un consortium de private equity en FY15 à environ Rs 7,000 crore. Senvion India est opérationnelle depuis 2016 et a été l’un des principaux bénéficiaires du régime d’enchères dans le secteur de l’énergie éolienne.

« Senvion a présenté une proposition de haute qualité soutenue par des turbines de qualité, une forte capacité d’ingénierie et une attitude à travailler conjointement vers des solutions pour une exécution réussie du projet », a déclaré Prashant Jain, directeur général et PDG de JSW Energy.

