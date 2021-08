Senzatela remporte sa première victoire depuis juin, les Rockies battent les Dodgers 5-0

in

Le record de défaites d’Antonio Senzatela et son manque de soutien sur la route ne suggéraient pas que le lanceur aurait beaucoup de succès au Dodger Stadium.

Sa performance de dimanche a prouvé le contraire.

Senzatela a lancé sept manches étincelantes, CJ Cron a frappé un circuit de trois points et les Rockies du Colorado ont battu les Dodgers de Los Angeles 5-0 pour prendre deux des trois des champions en titre de la Série mondiale.

Senzatela (3-9) a refroidi les Dodgers, vainqueurs de 17 sur 20, en accordant deux coups sûrs dans sa première victoire depuis le 2 juin. Tyler Kinley a travaillé le huitième et Carlos Estévez a terminé le trois coups sûrs.

Il s’agissait de la quatrième défaite par blanchissage des Dodgers de la saison. Ils ont raté une occasion de gagner du terrain sur San Francisco, leader de la NL West, qui a perdu 9-0 contre les Braves d’Atlanta, leader de l’Est, qui se rendront à Los Angeles lundi. Les Giants mènent les Dodgers par 2 ½ matchs.

“Il nous a tenus à distance”, a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts. “Nous n’avons rien pu obtenir ensemble. Nous avons été dépassés et dominés dans cette série.”

Senzatela en a retiré cinq et a marché un sur 90 lancers lors de sa première victoire en carrière au Dodger Stadium, où il avait une fiche de 0-4 avec une MPM de 7,76. Il a remporté sa première victoire sur route depuis le 7 août 2020 à Seattle après avoir été 0-6 à l’extérieur cette saison.

“L’un des meilleurs matchs de ma vie”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression de faire une bonne saison. J’ai juste besoin de continuer à me battre et d’aider l’équipe à gagner à nouveau.”

Senzatela a réalisé un match parfait en quatre manches. Corey Seager a finalement percé avec un simple de début au cinquième. Il est passé au troisième rang sur un simple de Cody Bellinger, mettant les coureurs dans les coins, mais Austin Barnes s’est appuyé sur le choix d’un joueur défensif pour mettre fin à la menace.

Senzatela a poussé Seager en tête du septième et a frappé Chris Taylor, mais le droitier a retiré les trois prochains frappeurs.

Les Rocheuses ont failli rendre le match en huitième. Kinley a obtenu deux retraits rapides, mais Trevor Story a perdu le popup élevé de Trea Turner au centre gauche au soleil et Kinley a marché Max Muncy. Le deuxième lancer fou de Kinley de la manche a fait monter les finalistes avant qu’il n’obtienne AJ Pollock sur une frappe balancée.

Les Rocheuses avaient des coureurs sur les buts à chaque manche, à l’exception des cinquième et huitième, après avoir réussi seulement trois coups sûrs dans une défaite de 5-2 samedi. Ils ont remporté le premier match 4-2.

Colorado s’est amélioré à 16-49 sur la route.

“Je suis juste content que nous ayons cette série”, a déclaré Cron. “Nous nous sommes battus si fort sur la route. Il semble que cette saison entière, nous n’avons pas été en mesure d’obtenir ce gros coup pour une raison ou une autre.”

Cron mène les majors avec 33 points produits en août. Brendan Rodgers a marqué un simple et Charlie Blackmon a doublé pour mettre en place Cron, qui a explosé son 24e circuit de la saison et son 10e ce mois-ci pour une avance de 3-0 contre Mitch White (1-2) dans le premier.

Le Colorado a porté son avance à 5-0 en septième. Rio Ruiz a frappé un vol de sacrifice chargé de bases au large de Joe Kelly. Shane Greene est entré et son lancer sauvage a été dépassé par Austin Barnes et a roulé jusqu’au filet de sécurité, permettant à Story de marquer.

Face à un enclos des releveurs surmené, les Dodgers ont envoyé le joueur de troisième but des étoiles Justin Turner au monticule au neuvième, la première fois qu’il a lancé dans sa carrière. Il a cédé des simples consécutifs à Story et Cron avant de retirer les trois prochains frappeurs et de partir sous les acclamations.

Roberts a déclaré que l’utilisation de Turner faisait partie des retombées du match de 16 manches de l’équipe à San Diego il y a quatre jours.

“Cela a sauvé un bras de levier et je le referais étant donné la même situation”, a déclaré Roberts. “C’est un lanceur de buts. Il a mis le ballon en jeu, a travaillé vite et nous a relevés.”

Bellinger se bat avec une moyenne de .169, mais il est toujours spectaculaire en défense. Il a fait marche arrière pour faire une prise en torsion et en bondissant de la doublure de Connor Joe jusqu’au centre droit profond qui a terminé le sixième. Le chapeau de Bellinger s’est envolé et il s’est écrasé contre le mur, s’appuyant contre celui-ci et faisant basculer le ballon de son gant dans sa main gauche alors que la foule rugissait.

Joe, sans coup sûr en cinq présences au bâton, a fait une belle prise au septième, remportant un bout de la casquette de Senzatela. Il s’est penché sur le mur inférieur en territoire des fautes de champ gauche pour retirer Taylor devant un jeune fan qui a martelé son propre gant sur le mur de frustration.

“C’était le meilleur moment du match”, a déclaré Senzatela. “Cela m’a donné confiance pour sortir des embouteillages. Dans l’ensemble, nous avons joué une très bonne défense.”

White a été appelé plus tôt dimanche pour son septième passage avec les Dodgers cette saison. Il a accordé trois points et six coups sûrs en 3 1/3 de manches.

SALLE DES FORMATEURS

Rocheuses : le RHP Jon Gray, qui a quitté le départ de samedi avec une contraction de l’avant-bras, jouera le catch lundi. Il est discutable pour son prochain départ.

Dodgers: OF Mookie Betts, qui revient de son congé avec une blessure à la hanche, sera sur un calendrier de trois jours et un jour de congé à l’avenir. “Il va y avoir un moment où nous allons le faire sortir tous les jours parce qu’il est la meilleure option”, a déclaré Roberts.

SUIVANT

Rocheuses: RHP Germán Márquez (11-9, 4.02 ERA) commence lundi au Texas. Il a une fiche de 3-7 avec une MPM de 5,31 sur la route cette saison et n’a pas encore battu les Rangers en trois départs en carrière.

Dodgers: LHP Julio Urias (14-3, 3,17) débute lundi dans le premier match d’une grande série contre Atlanta, leader de la NL East. Il s’agit d’une revanche de la NL Championship Series de l’an dernier, que les Dodgers ont remportée en sept matchs en route vers la World Series.