SEO et intention d’achat : trouver des mots-clés qui convertissent

Lorsqu’une entreprise B2B élabore une stratégie de référencement, les mots-clés cibles doivent être la base. Oui, une stratégie de référencement holistique comporte de nombreux éléments tels que la vitesse de la page, le référencement technique, les liens entrants, etc., mais si vous ne ciblez pas les bons mots clés, tous les autres efforts B2B seront vains. Lors du brainstorming sur les mots-clés à cibler, l’accent doit toujours être mis sur l’intention d’achat.

Qu’est-ce que l’intention d’achat ?

L’intention d’achat est une indication d’un chercheur sur le Web à une étape d’achat – ce qui signifie qu’il n’est pas à une étape de recherche mais qu’il cherche activement à acheter un produit ou un service. Lors de la détermination des mots-clés à cibler, généralement le plus spécifique sera le mieux. Pensez au jargon de l’industrie et aux termes techniques lorsque vous considérez vos mots-clés. Les bons termes d’intention d’achat peuvent ne pas avoir un volume de recherche élevé, mais votre client idéal les recherchera. Si vous ciblez les bonnes conditions d’achat, vous verrez votre cycle de vente se raccourcir, les objections diminuer et votre taux de clôture s’améliorer.

Mots-clés à longue traîne

Souvent, les mots clés à longue traîne sont en corrélation avec une intention d’achat plus forte. Les mots-clés à longue traîne sont des mots-clés qui contiennent plus de mots dans la requête de recherche. Par exemple, avec Bop Design, « conception de sites Web b2b » et « conception de sites Web b2b » sont des mots clés décents à cibler. Cependant, un terme comme «agence de conception de sites Web b2b» est encore mieux. Le mot ajouté “agence” transforme une requête de recherche d’un terme de recherche en terme d’achat. Cela démontre que le chercheur recherche probablement une agence à embaucher par rapport à un terme comme « conception de sites Web b2b » dans lequel un chercheur peut simplement rechercher des tendances et des meilleures pratiques.

Tester sur Google Ads

Si vous avez de nouvelles idées sur les mots clés qui, selon vous, seront convertis, testez d’abord sur Google Ads avant de modifier votre stratégie de référencement sur la page. L’immédiateté de Google Ads signifie que vous pouvez tester de nouveaux mots clés et leurs performances de conversion en quelques semaines. Il est également beaucoup plus facile de mesurer Google Ads, car vous pouvez voir la requête de recherche exacte qui a généré une conversion. Testez votre hypothèse de mot-clé d’intention d’achat sur Google Ads et laissez ces résultats éclairer votre stratégie de référencement.

Suivre et mesurer en permanence

De nouveaux mots à la mode surgissent tout le temps. Ce qui était autrefois le « marketing pull » est maintenant généralement appelé « marketing entrant ». « Agence interactive » est désormais généralement appelée « agence numérique ». Pour réussir à cibler des mots-clés à forte intention d’achat, un spécialiste du marketing avisé a toujours le doigt sur le pouls de la demande. Soyez constamment à l’écoute de la façon dont les prospects et les clients classent votre entreprise et faites évoluer votre marketing numérique B2B en conséquence. Regardez les mots-clés que vos concurrents ciblent pour vous assurer de ne rien manquer.

Avec le référencement et l’intention d’achat, il ne s’agit jamais de « le définir et de l’oublier ». Cela demande une écoute, une recherche et une agilité constantes. Si vous adoptez ces activités, vous constaterez une augmentation constante de la quantité et de la qualité des conversions, des ventes conclues et, surtout, des bénéfices.

Auteur : Jeremy Durant

Jeremy est le directeur commercial de Bop Design, une entreprise de marketing B2B, de conception et de développement Web basée à San Diego, en Californie. Jeremy établit des relations avec des entreprises et des entrepreneurs B2B ayant besoin d’une stratégie de marketing et de marque, les aidant à développer leur proposition de valeur unique et leur client idéal… Voir le profil complet ›