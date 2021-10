SEO et pandémie : adaptez votre marketing pendant la COVID-19

Alors que certaines marques ont dû faire peu ou pas d’efforts dans le marketing SEO tout au long du Coronavirus, d’autres ont dû réajuster une partie, sinon la totalité, de leur contenu pour pouvoir atteindre même un nombre infime de clients sur leurs sites de commerce électronique. Par exemple, l’industrie de l’épicerie a vu une quantité excessive de consommateurs affluer dans leurs magasins et leurs sites en ligne, car les phases très recherchées pendant le pic de la pandémie étaient déjà intégrées dans le contenu du domaine. Cette industrie avait eu des termes de recherche tels que articles d’hygiène, désinfectant, désinfectant pour les mains dans le contenu de leurs sites, par opposition aux marques de vente au détail qui n’avaient pas initialement besoin de ces termes ou même qui ont l’inventaire, car cela ne se rapporte pas à leur les besoins des consommateurs ciblés et l’objectif global de l’entreprise.

Toutes sortes d’industries ont dû réorienter leur contenu vers une approche marketing axée sur la pandémie, mais au fil du temps, les marques commencent à s’interroger sur l’importance du référencement pendant COVID-19.

Gérer le référencement en situation de crise

Comme mentionné précédemment, les magasins qui tournaient autour de la vente de produits essentiels ont finalement interrompu leurs efforts de référencement, car cette industrie a déjà du mal à suivre les besoins et les stocks des clients. Le domaine de la santé et du bien-être en particulier a également connu une augmentation du nombre de personnes ayant besoin de ces nécessités, ainsi que de personnes ayant besoin de médicaments, de vitamines, de suppléments, etc.

En revanche, les marques qui devraient se concentrer sur leurs stratégies de pandémie et sur la manière de mieux gérer le référencement pendant la crise incluent la mode et la beauté, les voyages et l’hôtellerie, et les restaurants. Alors que ces secteurs ont déjà examiné le contenu matérialiste et axé sur le divertissement, ils n’ont jamais eu à penser à incorporer des termes et des phrases liés aux crises dans leurs messages.

Alors, pour répondre à la question : faut-il suspendre le référencement pendant le COVID-19 ? La réponse dépendra du succès ou du besoin d’affaires de votre marque.

Conseils SEO pendant la pandémie

Particulièrement important pour les PME qui ont peut-être eu du mal à gagner une audience sur leurs plateformes en ligne, le référencement pendant le coronavirus et après, sera crucial pour le succès de l’entreprise. Pour votre propre entreprise, le référencement est un excellent moyen d’adapter votre marketing pendant COVID-19. Vous trouverez ci-dessous plusieurs conseils que votre entreprise peut prendre en compte :

Déplacez votre contenu: Sans avoir à recommencer avec tout votre contenu pour répondre à des termes de référencement plus liés à la pandémie, l’utilisation du contenu existant peut être une approche intelligente que votre entreprise peut facilement accomplir. Cela peut être aussi simple que de modifier les descriptions de produits et de services ou d’ajouter une ou deux phrases supplémentaires liées à la situation actuelle. Dans l’ensemble, cela aidera votre PME à étendre sa portée et son classement dans les résultats de recherche.

Pensez à long terme: Votre entreprise doit penser à long terme lorsqu’il s’agit d’utiliser le référencement. C’est un moment où votre marque doit rechercher différents mots-clés et expressions qui gagnent en popularité et pas seulement pour une utilisation saisonnière. Par exemple, l’ajout du mot-clé « masques » avec l’inventaire aura probablement une longévité par rapport au mot-clé « tenues d’automne » qui, d’ici la saison prochaine, n’aura plus la même popularité. Votre entreprise doit également garder à l’esprit que non seulement le contenu lié à la pandémie aura une longévité, donc effectuer des recherches et trouver des phrases qui se rapportent déjà au contenu de votre entreprise aidera également à étendre la portée.

Recherche: votre entreprise doit effectuer des recherches de mots clés souvent et rester à jour sur les mots clés qui ont une popularité constante pendant plusieurs mois. Plus votre entreprise implémente ces mots-clés et expressions dans son contenu, plus la capacité de recherche de votre marque est susceptible de durer longtemps. Votre site de commerce électronique doit également rechercher des mots qui gagnent en popularité, car c’est un excellent moyen d’améliorer le classement de votre plate-forme par rapport aux concurrents.

Référencement post-COVID: Les mots-clés et expressions post-pandémiques doivent être intégrés à votre contenu, car les consommateurs recherchent des réponses au-delà du chaos actuel auquel tout le monde est confronté. Votre entreprise devrait envisager d’ajouter des mots clés qui aideront à confirmer l’espoir du client pour l’avenir, ainsi qu’à montrer de l’empathie à l’heure actuelle.

Offres supplémentaires: Offrir de nouveaux services aux consommateurs est un excellent moyen d’attirer des gens vers votre entreprise en ligne. Ces nouvelles offres devraient être accompagnées de mots-clés SEO qui se rapportent à vos services. Par exemple, les restaurants qui se connectent en ligne en période de crise peuvent vouloir ajouter des mots-clés et des expressions, tels que « retrait en bordure de rue » pour attirer les clients sur votre site Web. Les marques de vente au détail pourraient ajouter des phrases telles que « achat en ligne-retrait en magasin ou BOPIS » pour toucher de nouveaux consommateurs et faciliter les ventes.

Toutes les industries doivent être conscientes de l’importance du référencement pendant COVID-19 car cela affectera tout le monde. Ces conseils sont particulièrement utiles pour les PME et les secteurs qui ont été durement touchés en réponse au chaos causé par COVID-19, mais les industries qui offrent uniquement l’essentiel peuvent également avoir besoin de reconsidérer l’utilisation de contenu convivial pour le référencement, et éventuellement de travailler sur réapprovisionnement des stocks et d’autres problèmes à portée de main.

Points clés à retenir

La pandémie a finalement conduit à d’immenses changements avec le contenu SEO. Toutes les industries devraient avoir cela en priorité, que les entreprises prospèrent grâce à l’utilisation de mots-clés et d’expressions SEO ou qu’elles doivent trouver des moyens d’intégrer cette stratégie dans leurs plans d’affaires. À partir de l’article, les entreprises peuvent apprendre ce qui suit :

Les entreprises devraient envisager de suspendre la croissance du référencement si leur site de commerce électronique a déjà une portée solide. Cela devrait être un moment où une entreprise peut se concentrer sur l’inventaire et le réapprovisionnement. Les entreprises devraient penser à long terme lors de la création d’une stratégie de référencement. intégrer quoi que ce soit dans leur contenu. Le contenu lié à la pandémie doit être intégré dans un site de commerce électronique et ses plateformes pour aider à atteindre ses consommateurs de manière empathique. Au lieu qu’une entreprise modifie tout son contenu pour mieux atteindre les consommateurs, les entreprises peuvent travailler avec le contenu existant et modifiez-le légèrement pour inclure des mots-clés et des expressions SEO. Les entreprises doivent rester à l’écart des mots-clés et des expressions dont la popularité fluctue ou dont les recherches diminuent constamment.

Dans l’ensemble, le référencement continuera d’avoir un impact important sur le succès futur des entreprises, ce qui signifie que toutes les industries devraient en donner la priorité dans leurs stratégies marketing.

Auteur : Sabrina Sedicot

Sabrina Sedicot est une spécialiste du marketing expérimentée, axée sur tout ce qui touche au numérique. Elle travaille pour Appnova, une agence de design créatif basée à Londres et à Rome. Elle travaille sur des projets de conception UX/UI, de commerce électronique, de branding et de production de contenu. Elle est inspirée par toutes les formes de narration numérique et intéressée par la création sur mesure… Voir le profil complet ›