SEObase est un moyen simple de suivre le classement des mots clés d’un site Web avec un budget limité

L’optimisation des moteurs de recherche peut être une tâche difficile à résoudre, et si vous avez passé plus de quelques minutes à lire les meilleures pratiques, vous savez qu’il existe d’innombrables façons de procéder. SEObase est un service de référencement Web qui vous permet de suivre facilement tous les mots-clés les plus importants afin que vous puissiez gérer et suivre toutes vos propriétés Web et les faire grandir.

Vous avez probablement déjà entendu parler de nombreux autres outils de référencement professionnels sur le Web, alors qu’est-ce qui rend Seobase unique ? D’une part, c’est beaucoup plus abordable que les alternatives si vous ne souhaitez suivre qu’une poignée de mots-clés pour quelques sites Web différents. Certains autres sites de référencement peuvent facturer 100 $ par mois ou plus pour un accès de base, mais seobase vous permet de commencer gratuitement.

Le plan avec lequel vous voudrez probablement commencer est le plan « de base », qui vous permet de suivre 5 sites Web et 50 mots-clés, ainsi que d’ajouter 2 membres d’équipe. Si vous le souhaitez, le plan gratuit permet à un utilisateur de suivre un seul site Web et seulement trois mots-clés. Ce plan est un peu limitatif, mais il vous donne un avant-goût de ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Commencer

Une fois que vous avez créé votre compte et ajouté votre site Web, vous pouvez immédiatement ajouter vos premiers mots clés et commencer à vous faire une idée des performances de votre site. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, notre propriété . se classe décemment pour quelques mots-clés Apple – nous constatons un classement moyen de 9 pour le terme « iphone » par exemple, et les données de seobase estiment que cette recherche génère environ 51 000 pages vues par mois.

Seobase vous montre également une liste d’URL de classement pour chaque mot-clé, ainsi qu’une idée approximative de l’historique du volume de recherche. Dans ce cas, nous pouvons voir que les recherches sur « iphone » ont un peu diminué ces derniers mois alors que nous sortons de la saison des iPhone. Nous pouvons également voir une histoire que nous avons faite sur l’iPhone et seobase l’a classé comme notre contenu iPhone le mieux classé à ce jour.

Une fois que vous êtes passé à un plan de base ou Premium et que vous avez commencé avec plusieurs propriétés Web et des dizaines de mots-clés, les données ici peuvent vraiment commencer à être exploitables. Vous aurez rapidement une idée des performances globales de votre site dans le tableau de bord « Vos suivis ». Les mots-clés qui ne fonctionnent pas bien peuvent devenir un point d’intérêt pour développer plus de contenu, et ceux avec lesquels vous vous débrouillez déjà bien peuvent vous donner encore plus d’idées pour capitaliser sur votre succès actuel !

Plus de fonctionnalités

Au fur et à mesure que les produits de référencement sur le Web disparaissent, Seobase est assez simple. Ajoutez vos sites, ajoutez vos mots-clés et commencez à suivre la situation dans son ensemble, le tout à un prix très abordable. Mais seobase a plus de fonctionnalités et de fonctionnalités pour offrir encore plus de valeur. Vous pouvez ajouter des balises de couleur à vos mots-clés pour rester organisé et planifier des rapports qui vous aideront, vous et votre équipe, à être informés des changements les plus importants.

Pourquoi seobase ?

Si vous débutez dans le référencement et que vous souhaitez simplement suivre les performances des mots clés sur vos propriétés Web, SEObase est l’outil qu’il vous faut. Il n’y a pas d’explorateur de mots-clés, de système d’audit de site, d’explorateur de contenu Web ou d’autres outils de référencement compliqués et intimidants intégrés pour vous gêner – ce ne sont que vos sites et vos mots-clés les plus importants.

À 7 $ par mois (ou 6 $ facturés par an), le forfait de base est assez difficile à battre pour un outil comme celui-ci. Autant que je sache, les données de seobase sont aussi bonnes que celles de certains de leurs concurrents, et à une fraction du prix. Vous pouvez vous rendre sur le site Web de seobase pour consulter la liste complète de leurs fonctionnalités, tous leurs différents niveaux de tarification et essayer le service avec votre propre essai gratuit.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :