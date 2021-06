Seong-Jin Cho annonce le nouvel album de Chopin

Le pianiste Seong-Jin Cho sortira son nouvel album Chopin: Piano Concerto No. 2 · Scherzi le 27 août 2021. Pour le Piano Concerto No. 2 de Chopin, Seong-Jin Cho a rejoint le London Symphony Orchestra et Gianandrea Noseda, un chef qu’il a apprécié collaborer avec depuis plus de cinq ans. La version numérique de l’album comprendra trois titres solo en bonus : l’Étude ‘Révolutionnaire’, Op. 10 non. 12, Impromptu n° 1, Op. 29 et Nocturne, op. 9 non. 2. “La musique de Chopin est très honnête, elle reflète sa personnalité émotionnelle et cela montre qu’il n’avait pas peur de communiquer cela à son public et au monde”, a expliqué Seong-Jin Cho.

Avec un talent écrasant et une musicalité innée, Seong-Jin Cho s’est imposé comme l’un des talents consommés de sa génération et des artistes les plus distinctifs de la scène musicale actuelle. Le Washington Post a noté: “Cho semble avoir le potentiel musical pour prendre sa place aux côtés des grands du passé”, et le Wall Street Journal a observé: “Cho est un maître”.

Cho a remporté le premier prix du concours international Chopin

Seong-Jin Cho s’est fait connaître dans le monde entier en 2015 lorsqu’il a remporté le premier prix du Concours international Chopin de Varsovie, le premier pianiste sud-coréen à réaliser cet exploit. Sa maîtrise technique couplée à sa maturité artistique, d’autant plus remarquable qu’il n’avait que 21 ans, a impressionné le jury dont le lauréat du concours 1970 Garrick Ohlsson, qui a salué Cho comme un « jeune artiste remarquable et complet ».

En janvier 2016, Seong-Jin Cho a signé un contrat exclusif avec Deutsche Grammophon. Après le succès de son premier album studio avec le Concerto pour piano n°1 de Chopin avec le London Symphony Orchestra et Gianandrea Noseda, ainsi que les Four Ballades, Seong-Jin Cho a maintenant réalisé son souhait de sortir ce qu’il considère être son compagnon logique. – Le Concerto pour piano n°2 de Chopin et les quatre Scherzi.

“Le London Symphony Orchestra et notre chef principal invité Gianandrea Noseda sont ravis d’avoir rejoint Seong-Jin Cho en studio pour créer ce magnifique enregistrement de Chopin: Piano Concerto No. 2 · Scherzi”, a déclaré Kathryn McDowell, directrice générale du London Orchestre symphonique. “Nous avons assisté à des concerts mémorables ensemble dans notre maison Barbican de la City de Londres et nous attendons avec impatience de nombreux autres à venir.”

Concerto pour piano n° 2 en fa mineur de Chopin, op. 21 est le deuxième des deux concertos de Chopin à être publié, mais le premier à être écrit. Bien que, comme la plupart des pianistes, Cho considère le Concerto en fa mineur comme moins exigeant techniquement que le mi mineur, il ne pense pas que cela le rende moins difficile. « Il faut trouver l’équilibre idéal, explique-t-il, entre la passion et le drame de la musique et ses nombreux moments de délicatesse et de fragilité.

« Un soliste d’un équilibre et d’un raffinement réels »

Seong-Jin Cho a interprété le Concerto pour piano n° 2 de Chopin pour ses débuts aux BBC Proms en 2018, avec Noseda à la tête de l’Orchestre des jeunes de l’Union européenne et The Observer a décrit Cho comme “un soliste d’un réel équilibre et d’un raffinement”.

Bien que la traduction littérale de « scherzo » soit « blague », le sérieux de l’objectif et le sens de la concentration formelle imprègnent les quatre différents Scherzi de Chopin qui figurent également sur le nouvel enregistrement.

La sortie du nouvel album de Chopin de Seong-Jin Cho, le 27 août 2021, coïncide avec son interprétation du Concerto pour piano n°2 de Chopin au Parc olympique de Séoul, avec l’Orchestre symphonique coréen dirigé par Shi-Yeon Sung.

“Je dirais que ma relation avec Chopin a mûri au cours des six dernières années”, a déclaré le pianiste. « Ma relation avec sa musique est très progressive, mais ce n’est pas quelque chose que je peux définir pour le moment, car je pense que ce sera le voyage d’une vie. Chaque fois que je reviens à Chopin, je fais de nouvelles découvertes.

Le nouvel album de Seong-Jin Cho Chopin: Piano Concerto No. 2 · Scherzi sortira le 27 août 2021 et peut être pré-commandé ici.

