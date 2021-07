Les responsables de la santé de Séoul interdisent la musique uptempo comme “Gangnam Style” en raison des problèmes de COVID.

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont demandé aux Coréens d’abandonner la course à grande vitesse sur tapis roulant et la musique de danse rapide dans les exercices de groupe. Ils pensent que les entraînements intenses pourraient aggraver la propagation du COVID-19 dans la ville. Les restrictions relèvent du niveau 4 d’un système à quatre niveaux, suscitant des critiques du public sur les règles que les gens jugent “insensées”.

La Corée du Sud a commencé lundi à appliquer les mesures de distanciation sociale à Séoul. Ils dureront deux semaines dans les provinces d’Incheon et du Gyeonggi dans le but de réduire le nombre quotidien de cas de COVID-19. Certaines de ces restrictions incluent l’interdiction des rassemblements privés de trois personnes ou plus de 18 heures à 5 heures du matin dans ces zones. Les rassemblements privés de cinq personnes ou plus sont totalement interdits. Les contrevenants pourraient encourir une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 won (87 $).

Les propriétaires de gymnases sont confrontés à des restrictions accrues en plus d’interdire la musique uptempo comme “Gangnam Style”. Les douches dans les clubs de fitness sont interdites et la vitesse de course du tapis roulant est limitée à moins de 4 mph. Toute la musique jouée dans les cours d’exercices en groupe et les clubs de fitness ne doit pas avoir plus de 120 battements par minute.

Tout le monde n’est pas content des restrictions musicales, d’autant plus que les masques sont toujours obligatoires. Le South Korea Herald s’est entretenu avec plusieurs personnes qui ont exprimé leur frustration face aux restrictions. “Je ne sais pas quoi de plus à craindre de ces gouttelettes alors que tout le monde porte des masques sans exception”, explique Jang, 32 ans à Séoul qui va au gymnase après le travail.

“Ils nous obligent à porter des masques faciaux pendant l’entraînement, à vérifier la température avant d’entrer et à fournir nos numéros de téléphone, et j’ai scrupuleusement suivi ces règles tous les jours, et maintenant ils veulent que nous arrêtions de courir et d’écouter des ballades?”

« Que veulent-ils de nous ? Le gouvernement veut-il que je grossisse et que j’abandonne notre mode de vie au nom de ces règles stupides ? » Jang ajoute. Les responsables de la santé ont défendu la mesure, affirmant que la musique rapide et les routines cardiovasculaires intenses en groupe pourraient générer plus de gouttelettes respiratoires.

“Nous nous sommes mis d’accord sur cette norme (120 bpm) pour faire passer les exercices d’aérobie intenses dans les clubs de fitness à des exercices moins intenses”, a déclaré Son Young-rae, porte-parole du ministère de la Santé et du Bien-être en Corée du Sud. Les nouvelles règles sont conçues pour arrêter la propagation de la variante delta – une variation plus transmissible du virus. Malgré les plaintes, une enquête menée vendredi auprès de 500 personnes a révélé que 71% voyaient les restrictions d’un bon œil.