Séoul : la Corée du Nord tire un projectile vers la mer orientale

in

Le lancement est intervenu deux jours après que la Corée du Nord a déclaré avoir testé un missile de croisière nouvellement développé au cours du week-end. (Source de la photo : AP)

La Corée du Sud affirme que la Corée du Nord a tiré un projectile non identifié au large de sa côte est. L’état-major interarmées sud-coréen a déclaré que le projectile nord-coréen s’était envolé mercredi vers les eaux de la côte est de la péninsule coréenne. Il n’a donné aucun autre détail.

Le lancement est intervenu deux jours après que la Corée du Nord a déclaré avoir testé un missile de croisière nouvellement développé au cours du week-end. Le test suggère que la Corée du Nord fait pression pour renforcer son arsenal d’armes au milieu d’une impasse dans la diplomatie nucléaire entre Pyongyang et Washington.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.