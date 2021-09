Séparation des pouvoirs : ne divisez pas les médias sociaux, bifurquez-les

La pression est maintenant suffisamment forte pour que Facebook, craignant d’être enchaîné par l’État, ait cherché à diriger lui-même l’effort de réglementation, faisant de la publicité massive pour exprimer son propre soutien à de telles politiques.

Par Luigi Zingales

Après avoir été célébrées pour leur rôle dans le printemps arabe, les plateformes de médias sociaux sont désormais blâmées pour tout résultat que les médias traditionnels n’aiment pas, du référendum sur le Brexit et l’élection de Donald Trump à la polarisation politique en général. Le désenchantement croissant a conduit à des demandes croissantes de réglementation. La pression est maintenant suffisamment forte pour que Facebook, craignant d’être enchaîné par l’État, ait cherché à diriger lui-même l’effort de réglementation, faisant de la publicité massive pour exprimer son propre soutien à de telles politiques.

Mais de quel type de régulation avons-nous besoin ? Pour répondre à cette question, nous devons d’abord apprécier la nature transformationnelle des médias sociaux, qui est sans doute comparable à celle de l’imprimerie dans l’Europe du XVe siècle. Avant l’imprimerie, les livres étaient inabordables et leur production devait être subventionnée par l’Église catholique, qui maintenait ainsi le monopole du savoir. Mais une fois l’imprimerie arrivée, les livres deviennent abordables pour la classe marchande. Et parce que la plupart des marchands ne parlaient pas couramment le latin, la demande de bibles imprimées en langue vernaculaire a augmenté. L’imprimerie a ainsi changé non seulement la langue des livres, mais aussi le style et la teneur du débat. Alors que les débats scolastiques du Moyen Âge étaient féroces, ils avaient toujours été instruits et élevés. Mais avec l’imprimerie est venue la Réforme, qui comportait des débats théologiques pleins d’insultes et de théâtre. A l’époque comme aujourd’hui, tout le monde a compris qu’une lutte intellectuelle très chargée produirait de plus grandes ventes.

La réaction de l’establishment catholique à cette nouvelle ère a été multiforme, mais trois de ses décisions méritent d’être soulignées : le pouvoir a été recentré entre les mains du pape ; l’Index des livres interdits a été créé ; et l’Inquisition a été renforcée pour protéger les âmes catholiques des prédicateurs de « fausses connaissances ». Il est humiliant aujourd’hui de voir quels livres l’Église catholique a interdit. Dans son index se trouvaient plusieurs des œuvres les plus importantes de la culture occidentale, de Niccolò Machiavelli et René Descartes à Galileo Galilei et Immanuel Kant.

Alors que l’imprimerie brisait un monopole, les médias sociaux empiétaient sur un oligopole confortable. Avant les réseaux sociaux, tout le monde était libre de parler, mais tout le monde n’avait pas droit à un mégaphone. Alors que l’impression de textes était relativement bon marché, leur distribution ne l’était pas – et la diffusion était encore plus chère, quand elle était autorisée. En conséquence, l’accès aux mégaphones était limité à ceux exprimant des idées que les annonceurs trouvaient acceptables. Pour administrer cet oligopole douillet, une nouvelle classe de journalistes a émergé. Ils ont choisi les sujets à discuter, les livres à lire et la musique à écouter. Ils ont également présélectionné les candidats présidentiels, aidé à faire basculer les élections et même conseillé les gouvernements. Les journalistes d’élite étaient les prêtres du nouvel ordre.

Lorsque les médias sociaux ont brisé ce cartel clanique, la réaction instinctive du pouvoir en place, comme au XVIe siècle, a été de tenter de reprendre le contrôle de l’information. Le processus général est le même : certains sujets sont proscrits sur Facebook et d’autres plateformes, et certains utilisateurs sont excommuniés. Et pourtant, nous devrions savoir par l’histoire que cette approche ne fonctionne pas. Le martyre est la meilleure forme de publicité ; être « annulé » peut être une rampe de lancement pour un succès encore plus grand.

Pour réglementer efficacement les médias sociaux, nous devons nous concentrer sur la séparation des effets de la technologie, qui sont là pour rester, des effets d’un modèle commercial particulier, que la réglementation peut modifier. Le problème n’est pas que les gens sont autorisés à publier des choses folles en ligne ; tant qu’ils ne commettent aucun crime, ils devraient être libres de s’exprimer. Le problème est plutôt la réfraction des médias sociaux à travers un modèle commercial qui maximise les profits en promouvant les idées les plus folles et les plus incendiaires. Ce modèle est facilité par l’immunité des plateformes de médias sociaux contre les conséquences juridiques ou de réputation. Les journaux ont longtemps été tenus responsables, tant sur le plan juridique que sur le plan de la réputation, de ce qu’ils impriment. Mais grâce à l’article 230 de la Communications Decency Act des États-Unis de 1996, les sociétés de médias sociaux ont évité toute responsabilité légale pour ce qui apparaît sur leurs plateformes. Et lorsqu’ils attirent des critiques pour promouvoir le contenu le plus fou, ils rejettent systématiquement la faute sur un algorithme (même s’ils ont eux-mêmes conçu leurs algorithmes pour maximiser le temps que les utilisateurs passent sur une plate-forme).

Les plateformes de médias sociaux jouent deux rôles : elles exploitent des réseaux reliant des milliards d’utilisateurs et elles décident du contenu que ces utilisateurs voient. Les journaux ont joué ce genre de rôle éditorial pendant des siècles, mais ils l’ont fait dans un environnement hautement concurrentiel. On ne peut pas en dire autant de l’environnement des médias sociaux aujourd’hui. Avec environ 72 % du marché américain, Facebook est effectivement un monopole, avec toutes les conséquences négatives que cela entraîne.

C’est là que la régulation peut aider : en séparant le « social » du « média ». Dans de nombreux pays, le réseau électrique, monopole naturel, est séparé de la production d’électricité. De la même manière, nous devons séparer l’infrastructure de réseautage des médias sociaux du rôle éditorial. Les externalités de réseau font de la première activité un monopole naturel, tandis que la fonction éditoriale bénéficierait de la concurrence. Il est important de noter que l’entreprise gérant la grille virtuelle ne devrait pas être autorisée à entrer dans le secteur éditorial. Cela lui permettrait de tuer toute concurrence en subventionnant une activité avec l’autre, exactement le système que nous avons aujourd’hui.

Comment ces deux couches distinctes gagneraient-elles de l’argent ? La couche concurrentielle offre de nombreuses options : les entreprises peuvent faire de la publicité, vendre des données ou facturer aux clients le contenu ou le privilège de ne pas recevoir de publicités et de ne pas vendre leurs données. Le réseau virtuel, comme tout monopole naturel, devrait facturer un prix réglementé pour l’accès à l’infrastructure.

Ces types de changements ne devraient pas être apportés par voie de litige ou de réglementation technocratique, mais par voie législative. Dans une société démocratique, les principales décisions politiques affectant la circulation de l’information devraient être prises par des représentants élus. Non, je ne suis pas optimiste quant au fait qu’une telle loi puisse être adoptée de si tôt aux États-Unis. Les élus qui dépendent des médias sociaux pour être réélus ne vont pas mordre la main qui les nourrit. Mais ne vous y trompez pas : c’est la solution. Tout le reste est un palliatif ou, pire, un moyen de renforcer le monopole actuel.

Professeur de finance à l’Université de Chicago, et co-animateur du podcast Capitalisn’t

Droits d’auteur : Syndicat de projet, 2021

