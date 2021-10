Séparation légale de Sara Gilbert et Linda Perry finalisée

Sara Gilbert et Linda PerryLa séparation de s est enfin officielle – car un tribunal a tout approuvé … y compris ce qui se passe avec leur enfant.

Selon des documents juridiques obtenus par TMZ, la séparation légale de l’ancien couple est devenue officielle la semaine dernière, et cela ressemble à une rupture assez nette… le couple s’étant mis d’accord sur une séparation 50/50 sur la garde.

Comme vous le savez, Sara et Linda ont un fils de 6 ans ensemble, Rhodes, et ils auront la garde physique et légale conjointe … ainsi, les deux continueront à peser sur diverses décisions, telles que les questions scolaires et médicales.

Les décisions quotidiennes concernant le bien-être du garçon relèveront de la responsabilité du parent avec qui il est à un moment donné. Ni l’un ni l’autre ne paiera de pension alimentaire pour enfants à l’autre – ils réussissent tous les deux, après tout.

Quand il s’agit de la façon dont ils vont diviser leurs biens et autres actifs… il y a un accord séparé, mais ces détails ne sont pas publics.

Sara et Linda se sont mariées en 2014, SG donnant naissance à Rhodes en 2015. Elle a 2 autres enfants issus de relations antérieures. Sara a créé et co-animé « The Talk » pendant des années, et a depuis joué dans le spin-off de « Roseanne », « The Conners ».

Linda est la chanteuse principale du groupe de rock des années 90, 4 Non Blondes, et a également fondé 2 maisons de disques.