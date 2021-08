Sephora chez Kohl’s ouvre ses portes – WWD

Dans la bataille pour les parts de marché de la beauté, la salve d’ouverture a été tirée.

Le premier Sephora chez Kohl’s, un partenariat entre le géant de la beauté appartenant à LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton et le grand magasin de taille moyenne, a ouvert ses portes vendredi dans un magasin Kohl’s à Ramsey, NJ. Mesurant environ 2 500 pieds carrés, le shop-in-shop est situé à l’avant et au centre du magasin de 85 000 pieds carrés, placé carrément entre les deux entrées principales, dont l’une a maintenant un signe Sephora bien en vue au-dessus.

Cette décision a le potentiel d’être transformationnelle pour les deux détaillants. Kohl’s obtient un accès instantané à environ 125 grandes marques de beauté de prestige (et aux clients qui les aiment), tandis que Sephora gagne en envergure et prend pied dans le secteur de l’immobilier hors centre commercial, jusqu’à présent dominé par Ulta Beauty.

« Nous sommes à un moment charnière de la beauté », a déclaré Jean-André Rougeot, directeur général de Sephora Americas. “Nous voyons ces grands mouvements des meilleurs joueurs se positionner pour la médaille d’or.”

Cette année seulement, Ulta Beauty a dévoilé un partenariat avec Target Corp. acteur du commerce The Hut Group a acquis Cultbeauty.com la semaine dernière.

“Cela devient rapidement un groupe d’acteurs beaucoup plus restreint qui ont une chance légitime de diriger cette entreprise”, a déclaré Rougeot. «Avec cette décision, nous nous positionnons pour être le leader dominant de la beauté sélective pour les années à venir. La part de marché avec Kohl’s est assez importante.

Les chiffres sont en effet importants – Kohl’s comptait 1 162 magasins dans 49 États à la fin de l’année 2020, avec une base de consommateurs active de 65 millions de personnes aux États-Unis. magasin pour acheter des produits de beauté.

« Nous pouvons désormais être une véritable destination beauté », a déclaré Michelle Gass, PDG de Kohl’s. « Nous avons travaillé sur notre stratégie consistant à faire pivoter Kohl’s d’un grand magasin à un omni-détaillant de premier plan servant un style de vie actif et décontracté. La beauté est un élément clé de notre stratégie.

“Toute cette transformation se met en place”, a-t-elle poursuivi. « C’est un nouveau Kohl’s, plus frais. Une expérience moderne et pertinente.

Sous Gass, le détaillant a considérablement réduit son assortiment, en supprimant 25 marques de vêtements et en se concentrant sur des noms comme Nike, Adidas, Champion, Under Armour et Calvin Klein. Alors que Kohl’s, basé à Menomonee Falls, dans le Wisc., s’est plongé dans la beauté par le passé, en s’associant à Estée Lauder Cos. Inc. en 2004 par exemple sur un trio de marques exclusives au détaillant, il n’a jamais été en mesure de gagner du terrain. dans la catégorie.

“Nous avons fait quelques expérimentations en cours de route, mais nous n’avons jamais vraiment été dans le secteur de la beauté”, a déclaré Gass. “Le peu que nous faisions et plus nous en mettions devant notre cliente, cependant, elle votait qu’elle voulait de la beauté chez Kohl’s. Notre entreprise de beauté a augmenté de plus de 40 % au cours des dernières années – et même si elle était petite, elle résonnait. »

Gass a refusé de commenter les attentes de vente de Sephora chez Kohl’s et la façon dont la beauté devrait se classer par rapport aux autres catégories clés, mais a déclaré qu’elle s’attendait à ce que l’entreprise soit « importante ».

“Vous pouvez voir l’investissement que nous réalisons dans l’entreprise – le concept de magasin en magasin que nous avons construit, l’investissement dans l’expérience numérique, les investissements dans le marketing”, a-t-elle déclaré. “Nous faisons un très gros pari sur la beauté, en particulier Sephora chez Kohl’s.”

Si ce premier avant-poste est une indication, Kohl’s a mis son argent là où est sa bouche.

“Ils obtiennent définitivement des points pour le facteur ‘wow'”, a déclaré Stephanie Wissink, analyste chez Jefferies. “C’était distinctement et distinctement Sephora – tout ce dont vous avez besoin et un peu plus.

“Le partenariat fonctionne lorsque chacun est autorisé à faire ce qu’il fait le mieux et c’est ce qui s’est passé ici – Sephora devient Sephora et Kohl’s devient l’hôte, tirant parti de son immobilier hors centre commercial, de la fidélité de ses clients et de son omni-plateforme”, a-t-elle poursuivi. « Le reste du magasin est riche en marques et organisé par Kohl’s, mais Sephora est, au sens figuré et littéral, la pièce maîtresse. C’est le jeu en beauté et Kohl’s a apporté une arme «assez puissante» au combat.

À cette fin, Sephora chez Kohl’s ressemble à un magasin Sephora autonome, séparé du reste de la boîte avec ses gondoles, sa signalisation et sa palette de couleurs noir et blanc, jusqu’au sol rayé. Chaque magasin disposera d’une équipe de 15 collaborateurs Kohl’s en poste et formés par Sephora. Même l’éclairage est différent de celui du reste du magasin.

« L’éclairage est crucial pour le succès de la beauté », a déclaré Rougeot. « C’est un éclairage de luxe de premier ordre – même tous nos magasins ne l’ont pas. Ce magasin coche la case de ce que nos consommateurs et nos marques attendent.

Comme indiqué, la gamme de marques est très solide, avec environ 125 marques au total et plus de 8 500 unités de stockage. L’espace est également réparti entre les soins de la peau à gauche et le maquillage à droite, avec des soins capillaires et des parfums tapissant les murs du fond. La collection Sephora est logée sur un mur complet adjacent au maquillage, et des zones de marchandisage Sephora multimarques telles que Beauty on the Go, Clean at Sephora et Top Picks sont également présentées.

Les marques héritées comprennent Estée Lauder, Clinique, Lancôme et Kiehl’s. Des acteurs dynamiques comme Olaplex, Fenty Beauty, Drunk Elephant, Charlotte Tilbury, Milk Makeup, Briogeo, Ilia et The Ordinary sont bien positionnés, tandis que des noms plus récents comme Gisou dans les soins capillaires et Patrick Ta’s One Size complètent l’offre. Fragrance propose des marques de luxe comme Tom Ford, Giorgio Armani et YSL, ainsi que des acteurs de niche tels que Nest Fragrances (la première marque à signer, a déclaré Rougeot) et Juliette Has a Gun. Des panneaux indiquant « Clean Beauty Under $20 » et « Sephora Collection Under $20 » soulignent les aspects axés sur la valeur de la proposition.

Artemis Patrick, vice-président exécutif et directeur mondial du merchandising de Sephora, a noté qu’elle et son équipe avaient eu une réaction incroyable de la part des marques, et qu’environ 90 % de l’offre dans un Sephora autonome est représentée chez Kohl’s.

De leur côté, les marques semblent tout aussi optimistes sur le concept. « Cette nouvelle distribution qui reflète complètement l’expérience de haute qualité que les gens adorent chez Sephora, combinée à la base de données de plus de 60 millions de Kohl, dont la plupart s’ajoutent au programme Beauty Insider de Sephora, signifie que nous avons une grande opportunité de sensibilisation et d’essai avec les clients, mais aussi une opportunité de construire des relations plus solides avec les clients existants », a déclaré Tim Coolican, PDG de Milk Makeup. « Nous pensons qu’il s’agit d’une opportunité importante qui pourrait accroître notre activité aux États-Unis d’au moins 50 % supplémentaires une fois que Sephora chez Kohl’s aura atteint sa pleine distribution.

Les plans prévoient l’ouverture de 70 Sephora-at-Kohl’s ce mois-ci, avec un total de 200 d’ici la fin de l’année. Ce nombre atteindra 800 au total dans les prochaines années. La taille et la vitesse de Kohl’s ont été l’une des principales raisons pour lesquelles Sephora a choisi de s’associer à elle pour son expansion, plutôt que de faire cavalier seul et d’ouvrir davantage de magasins hors centre commercial.

« Kohl’s est un peu une baguette magique – faire 200 magasins en huit semaines est assez remarquable », a déclaré Rougeot. « Nous avons pratiquement triplé la taille de notre flotte en deux ans. C’est quelque chose que ce partenariat nous permet de faire. Nous obtenons une portée, ce qui est très important pour nous, à une vitesse beaucoup plus élevée et nous l’obtenons avec une grande qualité. »

Tirer parti de la stratégie immobilière de Kohl est un autre avantage clé pour Sephora, en particulier vis-à-vis de son rival Ulta Beauty, qui compte environ 1 250 magasins dans les 50 États, principalement dans des centres commerciaux.

« Nous ne sommes tout simplement pas très pratiques pour la plupart de la population américaine aujourd’hui. Pour être juste, Ulta a fait un travail phénoménal en tirant parti de cela », a déclaré Rougeot. « C’est un détaillant plus pratique – depuis hier. Pour l’avenir, c’est un jeu de balle complètement différent. Complètement différent.”

Wissink estime qu’il y a un chevauchement entre les magasins Kohl’s et Ulta dans environ 70 pour cent des emplacements, et ici, dans ce seul emplacement du New Jersey, il y a un Ulta Beauty de l’autre côté de la rue et un Sally Beauty à environ 10 portes dans le même centre commercial.

Rougeot s’est dit confiant que la proposition de Sephora gagnerait à la fin. « Depuis que je suis venu [to Sephora Americas], j’ai parlé de portée et d’être plus compétitif avec Ulta », a-t-il déclaré. « Il s’agit d’une volonté très agressive d’offrir aux clients une alternative. Je crois fermement que lorsque nous nous battons en tête-à-tête, nous gagnons. Nous avons un meilleur assortiment, une histoire plus intéressante, de meilleurs niveaux de service.

« Ulta est une excellente entreprise et je les respecte à coup sûr », a déclaré Rougeot, qui a travaillé en étroite collaboration avec ce détaillant lorsqu’il a dirigé Benefit Cosmetics. “Mais je pense que nos magasins sont meilleurs et le fait que nous puissions désormais apporter l’expérience Sephora à peu près partout où se trouve Ulta, est une énorme victoire pour nous.”

Déjà, les ventes en ligne, lancées le 1er août, sont bien orientées. Toutes les catégories dépassent les estimations, a déclaré Patrick, qui a noté que les soins capillaires et les parfums fonctionnaient exceptionnellement bien.

“Les marques sont très à l’aise avec cela – nous recevons déjà d’excellents retours sur la dot-com”, a déclaré Patrick. « Les chiffres sont nettement meilleurs que prévu, bien au-dessus de ce à quoi nous nous attendions. Il y a une forte demande refoulée. »

De plus, on ne s’attend pas à ce que le client de Kohl’s cannibalise la base existante de Sephora. “La puissance de ce partenariat est l’échelle”, a ajouté Doug Howe, directeur du merchandising de Kohl’s, qui a noté que 70 pour cent des 65 millions de clients actifs sont des femmes. “Et il y a très peu de chevauchement avec le client Sephora”, a-t-il ajouté.

Rougeot a déclaré que les premiers indicateurs des ventes en ligne montrent qu’il s’agit d’un consommateur avide de ce qui est tendance, pertinent et nouveau dans la catégorie.

« L’exclusivité reste très importante. La beauté est amusante. La beauté est un jeu », a-t-il déclaré. « En tant que consommateur, vous êtes toujours à la recherche de nouveautés.

« Patrick Ta et Charlotte Tilbury sont deux des plus grands succès de [Sephora at Kohl’s] point-com jusqu’à présent. Je ne m’y attendais pas forcément », poursuit Rougeot. « Mais le consommateur est intelligent. Le consommateur de Kohl’s sait exactement ce qui se passe en beauté. Elle ne pouvait tout simplement pas trouver ces marques auparavant, et maintenant elles sont à sa portée.

