Sephora élargit sa portée alors que le paysage de la vente au détail de la beauté évolue – WWD

PARIS – Alors que le paysage de la vente au détail de produits de beauté change rapidement, Sephora s’est développé – plus récemment avec l’annonce vendredi de son intention d’acquérir Feelunique.

Sephora a déclaré avoir conclu un accord avec Palamon Capital Partners et d’autres actionnaires pour acheter le détaillant britannique de produits de beauté en ligne.

La nouvelle a confirmé un rapport publié par WWD le 18 juillet et est intervenue un mois après que le détaillant de produits de beauté appartenant à LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton a révélé qu’il avait signé un partenariat stratégique à long terme avec Zalando pour créer une expérience de beauté de prestige en ligne, en commençant par l’Allemagne. au quatrième trimestre de cette année.

Sephora n’est pas opérationnel depuis des années sur le lucratif marché britannique. Le Royaume-Uni et l’Allemagne figurent parmi les trois premiers pays européens pour les ventes de produits de beauté et sont dominés par les détaillants Boots et Douglas, respectivement.

Selon Statista, qui a suivi les principaux vendeurs de cosmétiques et de soins personnels en Europe sur la base des ventes en 2019, Walgreen Boots était le plus important, avec un chiffre d’affaires annuel de 26,6 milliards d’euros, tandis que Douglas Holding est arrivé sixième, avec un chiffre d’affaires de 3,5 milliards d’euros, et Sephora se classe septième, avec un chiffre d’affaires estimé à 3 milliards d’euros.

Sephora a déclaré que l’acquisition de Feelunique devrait être finalisée au cours du second semestre de cette année.

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués, mais un récent rapport du Sunday Times de Londres évaluait Feelunique à 132 millions de livres.

« La transaction est une étape clé dans la stratégie de croissance européenne de Sephora et marque une première étape pour la présence de Sephora au Royaume-Uni, l’un des 10 plus grands marchés de la beauté de prestige au monde, avec un très haut niveau d’adoption numérique », Martin Brok, président et chef de la direction de Sephora, a déclaré dans un communiqué. « Les consommateurs britanniques ont un fort appétit pour une offre de beauté de prestige soigneusement organisée, adaptée à leurs besoins et fournie via une expérience transparente et centrée sur le consommateur. »

« Sephora est un détaillant emblématique dans l’espace de beauté de prestige en Europe. Nous sommes impatients de travailler ensemble et de tirer parti de nos forces respectives pour stimuler le segment de la beauté de prestige au Royaume-Uni », a déclaré Sarah Miles, PDG de Feelunique.

Les experts du secteur ont convenu que le moment était venu pour l’acquisition, l’une des raisons étant que le marché de la beauté en ligne a enregistré des gains rapides depuis le début de la crise sanitaire des coronavirus.

« La pandémie de COVID-19 a accéléré le passage des consommateurs aux achats en ligne, et la part du commerce électronique est passée de 13 % du total des ventes au détail de produits de beauté et de soins personnels au Royaume-Uni à 19 % en 2020 », a déclaré Marguerite Le Rolland, senior. directeur de recherche, vêtements et chaussures chez Euromonitor International.

Selon l’enquête « Voice of the Consumer, Lifestyle Survey » de la société d’études de marché menée en février, 34 % des Millennials et 40 % des Gen Z au Royaume-Uni achètent des produits de beauté en ligne via leurs smartphones.

« En concluant un partenariat avec Zalando et en acquérant Feelunique, Sephora s’assure qu’ils utilisent une technologie transparente et augmentent leur capacité à offrir différentes expériences d’achat répondant aux différents goûts et exigences du jeune consommateur britannique », a déclaré Le Rolland.

Toujours au Royaume-Uni, les ventes des détaillants en ligne spécialisés dans la beauté ont augmenté de plus de 40 % pour atteindre 1,4 milliard de livres en 2020, selon Mintel.

“Nos données montrent également que 4% des acheteurs de produits de beauté et de soins personnels ont acheté des produits via Feelunique en 2020, mettant l’entreprise sur un pied d’égalité avec Lush”, a déclaré Nick Carroll, directeur associé de la recherche sur l’épicerie et le commerce électronique chez Mintel.

« Avec les ventes de produits de beauté en ligne en croissance rapide et Feelunique étant à l’avant-garde au Royaume-Uni, il n’est pas étonnant qu’un certain nombre d’autres enchérisseurs de premier plan se penchent sur l’entreprise, y compris Asos », a-t-il poursuivi. « C’est donc le moment opportun pour Sephora, une entreprise qui renforce séparément sa propre présence en ligne directe et peut clairement apprendre des succès de Feelunique. »

En raison du Brexit, Sephora ne livre plus de produits au Royaume-Uni, où la concurrence ne cesse de s’intensifier. Harrods a déployé des magasins de beauté indépendants à travers le pays, et Boots met à jour son offre et rénove ses magasins, par exemple.

Sephora a fait une incursion au Royaume-Uni en 2000, lorsqu’elle a ouvert son premier magasin au Royaume-Uni au Bluewater Mall dans le Kent. Cinq ans plus tard, en avril 2005, WWD a annoncé que le détaillant fermerait ses neuf magasins au Royaume-Uni. Trois de ses avant-postes britanniques avaient déjà fermé leurs portes à ce moment-là, bien que l’idée initiale ait été d’ouvrir 50 sites Sephora sur le marché britannique en quelques années.

Sephora a réintégré le marché allemand en 2017, après l’avoir quitté en 2001, et compte aujourd’hui cinq magasins physiques et 16 corners à Karstadt Kaufhof.

Pour Feelunique, une vente a été longue à venir. Fin 2018, ses propriétaires ont annulé une autre vente après que les soumissionnaires n’ont pas égalé la valorisation du site de 200 millions de livres.

Peu de temps après, Joël Palix, PDG de Feelunique, a quitté l’entreprise et a été remplacé par Miles. Elle a rejoint Amazon Inc., où elle avait occupé le poste de directrice du marketing européen et des nouvelles affaires chez Amazon Fashion.

Feelunique, qui possède à la fois des canaux de vente au détail et de places de marché, a été fondée en 2005. Elle compte 1,3 million de clients actifs et plus de 35 000 produits cosmétiques et parfums de plus de 800 marques, des plus établies aux niches. La plateforme propose du maquillage, des soins de la peau, des soins capillaires, des parfums, des accessoires, des appareils et des produits de bien-être sexuel.

La société livre dans plus de 120 pays et possède des sites Web dédiés dans les pays de l’Union européenne, dont la France, l’Allemagne et la Norvège, ainsi qu’aux États-Unis et en Chine.

La majeure partie des ventes de Feelunique provient des consommateurs de la génération Z et de la génération Y de moins de 35 ans.

La société a déclaré qu’en 2020, elle avait atteint des “niveaux record” de ventes, qui seraient d’environ 120 millions de livres, et des nombres d’acquisition de clients.

Pendant ce temps, également au Royaume-Uni, de nombreux géants de la rue cherchent à séduire le client britannique de la beauté.

L’année dernière, Boohoo a acheté la défunte Debenhams et a déclaré qu’il prévoyait de tirer parti des relations avec les marques de beauté du grand magasin et de cultiver sa fidèle clientèle dans cet espace.

Boohoo et son rival Asos lorgnent sans aucun doute sur le succès remporté par le géant britannique de la mode et du lifestyle Next dans le secteur.

En 2019, Next a racheté le détaillant en ligne premium et bien-être Fabled by Marie Claire du groupe Ocado et a commencé à déployer des concept stores de beauté physique et de maison au Royaume-Uni pour abriter les centaines de marques qu’il propose.

« Le paysage de la vente au détail en ligne au Royaume-Uni est de plus en plus fragmenté et concurrentiel avec des pure players – à la fois de la beauté et de la mode – en concurrence avec les détaillants traditionnels », a déclaré Françoise Therin, responsable de la vente au détail de produits de beauté en Europe chez The NPD Group. « Avec ses années d’expérience en tant que spécialiste mondial de la vente au détail de produits de beauté, Sephora sait et comprend ce que veulent les consommateurs, donc quoi qu’il arrive, le plus grand gagnant au Royaume-Uni sera le consommateur. »

Et ce n’est pas seulement dans le paysage de la vente au détail au Royaume-Uni – à la fois en ligne et hors ligne – continue de se transformer à une vitesse folle dans le monde entier, y compris des liens comme le partenariat à long terme de Sephora signé avec Kohl’s Corp. aux États-Unis en décembre 2020.

Trois semaines auparavant, Ulta Beauty avait dévoilé un accord avec Target Corp. pour ouvrir 100 boutiques en magasin au second semestre 2021.

Pendant ce temps, Amazon a intégré des marques de beauté haut de gamme, dont RéVive Skincare et Clé de Peau Beauté, dans sa nouvelle offre Amazon Luxury Store.

“Il y a plusieurs choses sur lesquelles nous devrions tous garder un œil ouvert”, a déclaré Therin. « Les lignes de vente au détail traditionnelles de la brique et du mortier et du commerce électronique, ainsi que les détaillants et les marques, deviennent de plus en plus floues. Prenons, par exemple, l’activité de marketplace des marques de beauté en Chine, qui s’inscrit dans le prolongement de leur activité de vente directe aux consommateurs en constante croissance. Ainsi, les marques deviennent des détaillants et, à un moment donné, nous commencerons à voir les marchés se développer davantage en Europe, plusieurs spécialistes de la vente au détail de produits de beauté ayant déjà des options en place.

“Dans le contexte plus large de la vente au détail, il y a la question de savoir si certains des pure players vont entrer dans la brique et le mortier pour offrir une expérience” dans la vraie vie “à leurs consommateurs”, a-t-elle poursuivi. « Les permutations sont apparemment infinies, mais le commerce de détail se transforme, poussé par le besoin de changement des consommateurs. »

