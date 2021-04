Sephora et Kohl’s révèlent la gamme de marques – WWD

Le partenariat entre Sephora et Kohl’s se concentre, les détaillants révélant quelles marques feront partie du nouveau format lors de l’ouverture de Sephora chez Kohl’s en août.

Plus de 125 marques devraient être incluses, dont 75% sont exclusives à Sephora et Sephora chez Kohl’s. Dans les cosmétiques de couleur, Charlotte Tilbury, Anastasia Beverly Hills, Urban Decay, Ilia et Milk sont dans le mélange; dans les soins de la peau, les marques comprennent Tatcha, Drunk Elephant, Kate Somerville, Sol de Janeiro, The Ordinary, The Inky List et Fresh; les soins capillaires comprennent Briogeo, Bumble and bumble et Olaplex, et le parfum comprend Marc Jacobs, Tom Ford, Gucci, Giorgio Armani et Maison Margiela. Des marques célèbres comme Fenty Beauty et Rare Beauty de Selena Gomez font leur entrée, tout comme des marques d’influence comme Summer Fridays et Makeup by Mario, ainsi que des acteurs plus importants tels que Estée Lauder, Lancôme, Clinique et Nars.

Dans l’ensemble, les marques seront présentées dans leur intégralité plutôt qu’avec un assortiment trié sur le volet; les magasins comprendront également des espaces multimarques, dont un pour les produits propres et un autre avec des minis. Tous les achats donneront droit à des points Sephora Beauty Insider.

«La réaction des marques a été exceptionnelle – elle témoigne de l’opportunité commerciale qu’elles voient, mais aussi de l’adéquation culturelle», a déclaré Artemis Patrick, vice-président exécutif et directeur du merchandising de Sephora. «Kohl’s a un consommateur très instruit sur la beauté et nous voulons offrir à ces acheteurs le meilleur des meilleurs.»

Alors que les marques de beauté historiquement de prestige ont hésité à traverser les canaux qui brouillent les frontières entre prestige et distribution de masse, la pandémie de coronavirus a accéléré la démocratisation de la distribution, les marques et les détaillants cherchant de nouvelles façons d’étendre leur portée et d’élargir leur base de consommateurs. Comme indiqué précédemment, Ulta Beauty et Target ont également signé un partenariat à la fin de l’année dernière pour amener des marques de prestige dans la grande distribution.

«Ce partenariat est stratégique des deux côtés», a déclaré Tiffany Masterson, fondatrice, présidente et directrice de la création de Drunk Elephant. «Les clients de Kohl auront accès à un éventail de nouvelles marques de beauté et Sephora étendra considérablement son empreinte commerciale… une bonne chose pour les deux parties.»

Sephora at Kohl’s lancera 200 portes Kohl’s en 2021, avec 850 portes prévues d’ici 2023. Les premiers magasins ouvriront en août, le concept étant prévu dans 29 États d’ici la fin de l’année, y compris dans les magasins de Los Angeles, New York, New York Jersey, Chicago, Minneapolis, Ohio et Wisconsin. Les installations en magasin mesureront environ 2 500 pieds carrés et le mélange de catégories reflétera celui des portes Sephora autonomes.

L’ensemble de la gamme de produits de beauté sera lancé sur kohls.com le 1er août, et les produits seront disponibles à l’achat en ligne, récupérés en magasin dans tous les magasins.

«Ce dont je suis le plus heureux, c’est l’équilibre de l’assortiment – les marques vraiment bien établies combinées à l’enthousiasme des marques émergentes», a déclaré Doug Howe, CMO de Kohl’s. «La puissance de Sephora et la relation incroyablement forte qu’ils entretiennent avec les marques nous donnent la certitude que cela fonctionnera.»

Howe a noté que les recherches sur kohls.com montrent une base de clients connaissant la beauté, mais il est également enthousiasmé par le potentiel d’attirer de nouveaux acheteurs.

«Il y a énormément de recherches beauté sur kohls.com et elles sont assez à l’écoute», a-t-il dit, «mais nous pensons qu’il existe également une très grande opportunité pour les nouveaux clients.

«Il n’y a pas un chevauchement énorme des clients existants de Kohl avec les clients de Sephora», a-t-il poursuivi. «Nous avons plus de 65 millions de clients actifs, donc les exposer à l’étendue et à la profondeur de l’assortiment sera incroyable.»

De leur côté, les marques sont impatientes d’exploiter ces chiffres. «En tant que détaillant exclusif nord-américain, Sephora a joué un rôle déterminant dans la croissance et le succès continus de Tatcha depuis le début de notre partenariat il y a près de dix ans grâce à leur programme Accelerate», a déclaré Vicky Tsai, fondatrice et PDG de la marque. «Avec 90 pour cent des consommateurs américains se trouvant désormais à moins de 10 miles de l’emplacement d’un Kohl, nous sommes impatients de continuer à servir nos clients à travers les États-Unis grâce à une empreinte commerciale élargie.»

Aucune des deux marques ne partagerait d’objectifs de vente, mais Masterson a noté: «Nous ne savons pas à quoi nous attendre en matière de croissance, car il s’agit d’un nouveau modèle, mais nous savons que nous atteindrons un nouveau client et c’est toujours excitant et prometteur.… L’expansion dans autant de nouveaux magasins Kohl’s avec Sephora fera passer ce partenariat au niveau supérieur. »