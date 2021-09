Sephora Oh Snap ! Solde : obtenez 50 % de réduction sur le mascara convoité de Lancôme et plus encore

Dites adieu aux faux cils et aux extensions de cils et bonjour aux cils plus longs avec le très convoité Lancôme Monsieur Big Volumizing Mascara. Ce mascara est incroyablement populaire, avec le partage d’un client Ulta : “Ce mascara s’écaille dans mes yeux ou les irrite de toute façon et la longueur et la plénitude sont hors de ce monde. Je suis obsédé par ce produit et dis à tout le monde qu’ils en ont besoin masque!”

Et au cas où vous vous demanderiez si l’affaire en vaut la peine, écoutez simplement cet acheteur d’Ulta, qui a écrit: “J’ai acheté 3 masques quand ils ont eu leur vente à 15 $ et c’est mon préféré. Cela ajoute du volume et de la longueur, ce qui est une victoire – Gagnez ! il ne s’écaille pas, ne bave pas et reste très bien en place. J’ai des cils de longueur moyenne qui sont moyennement volumineux et cela me donne une couverture exceptionnelle sans faire de grumeaux. Je continuerai d’acheter même si c’est cher. la prochaine fois qu’il sera en vente Je vais faire le plein !”

Et, si vous aimez le son, mais que vous préférez une formule imperméable, c’est en vente à 50 % de réduction aujourd’hui chez Sephora et Kohl’s.