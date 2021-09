Sephora Oh Snap ! Soldes : 50 % de réduction sur le nettoyant au yaourt grec Korres

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

C’est le moment idéal pour être un passionné de maquillage et de soins de la peau. L’Ulta 21 Days of Beauty Sale est en cours. Si vous recherchez d’autres offres intéressantes sur certains de ces mêmes produits, les articles Ulta sont désormais disponibles chez Target. Et il y a d’autres bonnes nouvelles : Sephora propose des remises sur certains des mêmes produits. C’est une situation gagnant-gagnant pour nous tous. Cependant, il y a juste un problème. Ces réductions ne sont là que pour une journée.

Il faut se dépêcher ! Aujourd’hui est le seul jour où les acheteurs de Sephora peuvent obtenir 50% de réduction sur la crème nettoyante moussante au yaourt grec Korres très recherché.