Sephora Oh Snap ! Soldes : 50 % de réduction sur les cosmétiques Benefit, Clinique et plus

Transformez vos sourcils clairsemés et trop épilés avec ce crayon de Benefit Cosmetics. Vous pouvez créer des traits d’apparence naturelle ressemblant à des cheveux qui restent en place jusqu’à 12 heures. La pointe du crayon étanche est rétractable, ce qui signifie que vous n’aurez jamais à vous soucier d’avoir un taille-crayon à portée de main. Il y a aussi une brosse à sourcils à l’autre extrémité du crayon pour que vous puissiez mélanger vos frères à la perfection.

Il y a tellement de crayons à sourcils, mais un acheteur de Sephora a insisté: “Je suis passé de ABH Brow Definer (qui est le crayon le plus épais) et j’ai obtenu un échantillon de ce crayon et je l’ai trouvé beaucoup plus facile à appliquer. J’ai des sourcils très fins et clairsemés. , donc les remplir est une telle corvée, mais tellement plus facile avec la pointe plus fine. La teinte est parfaite pour moi aussi. “

Un autre client a partagé : “J’ai utilisé presque tous les produits pour les sourcils et c’est de loin mon préféré pour de nombreuses raisons. Il ne transpire pas immédiatement, ne tache pas, n’a pas l’air cireux ou s’épuise immédiatement. comme le dip brow qui sèche immédiatement et qui n’est pas trop sec d’un produit qu’il faut appliquer des couches en un seul endroit pour obtenir du pigment, contrairement au brow wiz. “