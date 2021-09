Sephora Oh Snap ! Soldes : 50 % de réduction sur Mario Badescu, BareMinerals et plus

in

Il s’agit d’un appareil de soin de la peau à ultrasons 2 en 1 qui désobstrue les pores et aide à infuser vos produits de soin de la peau préférés. Il nettoie en profondeur les pores, extrait les points noirs et augmente la circulation pour révéler instantanément une peau radieuse. Cet ensemble comprend l’appareil DERMAPORE, un capuchon de protection, un support pour appareil, un cordon de chargement USB et un manuel d’utilisation. Le DERMAPORE est disponible en trois couleurs différentes.

Un passionné de soins de la peau a partagé, Ce message d’intérêt public vient de la fille qui fait TOUS les masques faciaux, a essayé TOUS ces outils d’extraction et est à peu près obsédée par le lavage de mon visage : VOTRE PEAU N’EST PAS AUSSI PROPRE QUE VOUS LE PENSEZ Quand j’ai reçu ce Dermaflash dans le courrier, j’ai pensé, ‘lol, j’utilise littéralement ce bandeau noir tous les deux soirs. Il ne reste plus rien à obtenir. & ici, je suis légèrement dégoûté mais satisfait de toute la crasse qui est sortie de mon nez en quelques minutes. Tout ce que vous faites est de vous mouiller le visage avec de l’eau tiède et de laisser cette machine magique faire ce qu’elle fait le mieux : NETTOYER… Ma partie préférée est qu’il n’y a pas de traction ou de blessure au visage dans le processus Juste quelques vibrations. “

Un autre a partagé: “Je l’ai reçu la semaine dernière, je l’ai déjà utilisé deux fois. Peut faire la différence, ma peau est lisse et propre. Je peux voir la crasse se détacher de mon visage et je l’ai également utilisée avec du sérum.”