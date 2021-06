Sephora, partenaire de Zalando pour vendre Prestige Beauty – WWD

PARIS – Sephora et Zalando ont signé un partenariat stratégique à long terme pour créer une expérience de beauté de prestige en ligne, à partir de l’Allemagne au quatrième trimestre de cette année.

“Depuis que nous avons ouvert notre premier magasin il y a un peu plus de 50 ans, Sephora a été un perturbateur dans l’industrie avec un œil sur la croissance du marché de la beauté de prestige et de servir le consommateur mieux que quiconque”, a déclaré Martin Brok, président et directeur général du plus grand vendeur de beauté de prestige omnicanal au monde.

Brok a déclaré que le partenariat avec Zalando, le premier site de commerce électronique de mode et de style de vie en Europe, est conforme à cela.

“En pensant aux règles du commerce de détail, à l’espace beauté lui-même, il a vraiment été redéfini”, a-t-il déclaré. « COVID-19 n’a fait qu’accélérer davantage les changements que nous avons vus se produire. Le consommateur d’aujourd’hui n’est plus [just] boutique magasins, boutique sephora.com. Le fait est qu’ils font également des achats sur des marchés, comme Zalando. »

Au niveau macro, le paysage de la vente au détail a également évolué rapidement, avec une plate-forme telle qu’Amazon élargissant son offre de beauté Premium et Douglas renforçant sa présence numérique en ouvrant le marché du détaillant à davantage de partenaires pendant la pandémie.

Selon les dirigeants de Sephora et Zalando, cependant, ils se concentrent sur le consommateur plutôt que sur la concurrence.

“Étant donné que nous sommes obsédés par les consommateurs depuis le début, nous voulons nous assurer que nous rencontrons nos consommateurs où qu’ils soient”, a déclaré Brok.

Sephora veut s’approprier chaque partie du parcours du consommateur.

“Cela reconnaît l’importance de faire équipe avec les meilleurs partenaires, et c’est ce que Zalando est pour nous, et ce qu’est ce partenariat”, a-t-il déclaré. « Ce qui nous a vraiment séduit, c’est que Zalando comprend vraiment les marques, le pouvoir de la curation et le premium. »

L’objectif est de créer conjointement une expérience client incomparable pour les 42 millions de clients actifs de Zalando.

« C’est cette expérience client approfondie et cette expertise du commerce électronique combinées à l’assortiment organisé par Sephora de plusieurs milliers de produits de plus de 300 marques de prestige – ainsi qu’exclusives -, notre expertise en matière de beauté et notre pouvoir marketing en matière de beauté de prestige qui créent ce que je pense être un produit sans précédent. partenariat », a déclaré Brok.

Il est possible de tirer parti de la mode, de la beauté de prestige et des accessoires sous un même toit, car Sephora et Zalando réfléchissent au mode de vie, à l’expérience d’achat et aux attentes des consommateurs, a-t-il ajouté.

“L’hyper-personnalisation” va être importante.

« Dans le monde d’aujourd’hui, le consommateur pense aux marques avec lesquelles il s’engage à travers le prisme de ‘connais-moi, sers-moi’ », a déclaré Brok. “Nous devons connaître le consommateur mieux qu’elle ne se connaît elle-même.”

Brok a déclaré que pour les marques, l’accord présente une opportunité unique de les aider à augmenter et à recruter de nouveaux clients.

“C’est certainement une étape fondamentale et critique dans notre stratégie de croissance européenne”, a-t-il déclaré. « Cela commence à vous donner un aperçu sous la tente de notre vision de l’avenir de la beauté et du commerce de détail lui-même. »

Sephora se déplace également déjà de manière agressive en Amérique du Nord pour atteindre plus de clients, avec son premier Sephora dans les magasins Kohl’s qui ouvrira ses portes en août.

Brok pense – clichés mis à part – que les partenariats sont à leur meilleur quand un plus un égale trois.

“C’est absolument le cas”, a-t-il déclaré, faisant référence au lien de Zalando. « C’est complémentaire dans notre façon de voir le monde, il tire parti des forces des deux parties et les met à contribution. »

David Schneider, co-PDG de Zalando, a déclaré que le partenariat est essentiel pour offrir aux consommateurs les meilleures expériences. Lorsque la plate-forme a commencé dans la beauté en 2018, il a demandé quelle était la meilleure expérience de sa catégorie. Alors son collègue l’a emmené dans un magasin Sephora à New York pour regarder et apprendre. Schneider s’est rendu compte que c’était l’expérience interactive qui devait être traduite dans le monde numérique.

“Je me souviens aussi d’avoir demandé à l’époque : ‘Alors, pourquoi ne pas nous associer à Sephora ?'”, a-t-il déclaré en riant. « C’est l’idée originale.

“Sephora est très fort en termes de produit, de contenu, de narration et de consultation”, a déclaré Schneider. “Ce que nous ajoutons, ce sont nos compétences numériques autour des données technologiques, comme l’expérience en ligne et l’engagement avec les clients.”

La portée des consommateurs pourrait être immense. Chez Zalando, trois personnes sur cinq qui achètent des produits de beauté achètent également de la mode, et les clients intéressés par la mode sont souvent très engagés dans la beauté, selon Joanna Rogers, vice-présidente beauté chez Zalando.

“C’est une énorme opportunité et de puiser dans un champ assez ouvert pour le commerce – une véritable expérience numérique pour la beauté en ligne”, a déclaré Schneider.

Les consommateurs verront le partenariat Sephora-Zalando prendre vie à partir du quatrième trimestre en Allemagne, lorsque l’ensemble de l’offre de Sephora sera disponible sur Zalando. Leur plateforme en ligne sera ensuite déployée en 2022 dans d’autres pays.

“En fin de compte, nous voulons avoir ce partenariat à travers l’Europe avec tout l’assortiment et commencer à le construire ensemble à partir de maintenant”, a déclaré Schneider.

Aujourd’hui, Zalando vend plus de 13 000 produits et plus de 350 marques de beauté. Ceux qui ne sont pas dans la catégorie prestige continueront d’être vendus sur la plate-forme, mais pas dans l’espace lié à Sephora.

“Nous voulons être un endroit où les clients peuvent commencer à vraiment rechercher la beauté”, a déclaré Rogers.

L’assortiment est crucial, tout comme la personnalisation de l’expérience, par exemple en abordant la question de l’essai avant d’acheter. L’accent sera mis sur l’inspiration des consommateurs sur la plateforme de Zalando.

À l’avenir, les produits de beauté de prestige vendus sur Zalando pourraient être modifiés en fonction de la géographie, conformément à la plate-forme et à l’éthique d’inclusivité de Sephora.

« Il ne s’agit pas seulement de nous développer en tant que Sephora ou Zalando », a déclaré Gonzague Arnoulx de Pirey, vice-président senior mondial des nouvelles entreprises chez Sephora, à propos du partenariat. « Cela met vraiment le marché de la beauté de prestige au niveau supérieur. »

Tous deux veulent jouer et être présents dans l’écosystème total de la beauté, ils considèrent donc des éléments comme la présence en ligne et hors ligne de Sephora en Allemagne, où il possède cinq magasins physiques et 16 corners à Karstadt Kaufhof, comme étant complémentaires à la future plateforme de beauté de prestige.

L’ambition de Zalando est d’être une plateforme permettant aux marques de se connecter aux consommateurs et vice versa.

« Comment faciliter la tâche des clients ? Comment lever les barrières ? dit Schneider. “Il ne s’agit pas de rivaliser pour les clients, mais plutôt de les servir conjointement de la meilleure façon.”

