Sephora ramène Sephoria et la journée de récupération des bagages de Wander Beauty – WWD

Alors que la pandémie va et vient, les marques et les détaillants prouvent que les événements virtuels sont une constante dans leurs stratégies marketing.

Sephora ramène Sephoria dans sa première itération virtuelle le 18 septembre. Désormais appelé Sephoria: Virtual House of Beauty, il comprendra des joueurs tels que Danessa Myricks, Patrick Ta, Shani Darden, Jackie Aina, Hyram Yarbro et Jonathan Van Ness, parmi autres. C’est le premier festival du détaillant depuis 2019.

D’autres expériences comprendront des photomatons virtuels, des jeux virtuels avec la possibilité de gagner des produits Sephora et des séances d’entraînement offertes par Obé Fitness.

Les participants peuvent s’inscrire gratuitement sur sephoria2021.com, et deux boîtes d’expérience distinctes sont disponibles à l’achat pour 40 $ chacune. Le premier comprend des produits en taille réelle de Rare Beauty, Danessa Myricks Beauty, Amika et The Inkey List; le second comprend des articles en taille réelle de Tatcha, Fenty Beauty de Rihanna, Saie, Item Beauty et Selfless de Hyram.

« En 2021, nous avons pensé qu’il était important de passer un moment de joie avec nos clients et nous avons travaillé dur pour recréer l’environnement spécial Sephoria que nos clients connaissent et aiment en leur offrant une expérience virtuelle inégalée dont ils peuvent profiter gratuitement, à partir de partout. Nous sommes impatients d’accueillir à nouveau nos clients dans le monde (virtuel) de Sephoria », a déclaré Deborah Yeh, directrice du marketing chez Sephora, dans une déclaration à WWD.

Parmi les autres acteurs de l’espace des événements virtuels, Flannels Beauty, qui organise un festival virtuel de quatre jours. C’est la première fois que Flannels organise un festival de la beauté, et chaque jour proposera une master class avec un entrepreneur de beauté différent. Cela fait partie du jeu stratégique plus large du détaillant pour le consommateur de beauté, qui vient de lancer la beauté le mois dernier.

Les participants comprennent le maquilleur et fondateur de la marque Patrick Ta, la fondatrice de la marque de soins de la peau Irene Forte, la directrice artistique de Morphe Nicole Faulkner et l’ambassadrice Flannels Beauty Jamie Genevieve.

Wander Beauty a également annoncé la première Journée nationale de réclamation des bagages. Pour célébrer les masques pour les yeux Baggage Claim les plus vendus de la marque, dont la marque a vendu plus de 13 millions de paires dans le monde, elle diffuse un cadeau en direct depuis l’Allure Store à New York d’un an d’approvisionnement en masques. Il lance également des tailles exclusives des produits avec des partenaires de vente au détail tels que Nordstrom.

Comme indiqué précédemment par WWD, QVC/HSN ramène également Beauty Bash dans son premier format numérique. Il aura lieu le 18 septembre et comprend des conférenciers tels que Josie Maran, Katie Sturino et la fondatrice de State Of Stacy London.

“Nos panels couvriront des sujets importants tels que la beauté propre et l’inclusivité”, a déclaré Bridget Love, vice-présidente et directrice des marchandises générales du merchandising beauté chez QVC et HSN, à WWD. «Nous entendrons les fondateurs de la beauté parler de la beauté à tout âge, des perturbateurs de la beauté, ainsi que des nouvelles marques que vous devriez connaître. Il y aura également des cadeaux tout au long de l’événement.

