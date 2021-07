Sephora s’apprête à acheter le site britannique Feelunique.com : rapport – WWD

LONDRES – La course est lancée pour saisir une part du lucratif marché britannique de la beauté.

Alors que Harrods déploie des magasins de beauté autonomes dans tout le pays et que Boots met à jour son offre et rénove ses magasins, Sephora cherche à faire de nouvelles percées dans la région.

Selon le Sunday Times de Londres, Sephora a accepté de racheter Feelunique.com dans le cadre d’un accord valorisant l’entreprise à 132 millions de livres. Un accord devrait être révélé dans la semaine à venir, selon le rapport.

Les porte-parole de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, propriétaire de Sephora, et Feelunique.com n’ont pas répondu aux demandes de commentaires au moment de la presse.

Sephora a longtemps été exclu du marché britannique en raison de la domination de Boots. De plus, en raison des taxes résultant du Brexit, Sephora ne livre plus de produits au Royaume-Uni

Le géant de la beauté a également poussé plus loin dans l’espace en ligne.

Comme indiqué le mois dernier, Sephora a signé un partenariat stratégique à long terme avec Zalando pour créer une expérience de beauté de prestige en ligne, à partir de l’Allemagne au quatrième trimestre de cette année.

Une vente a été longue à venir pour Feelunique. Fin 2018, les propriétaires de Feelunique, la société de capital-investissement Palamon Capital Partners, ont annulé une autre vente après que les soumissionnaires n’avaient pas égalé la valorisation du site de 200 millions de livres.

Peu de temps après, Joël Palix, PDG de longue date de la marque, a quitté l’entreprise et a été remplacé par Sarah Miles. Elle a rejoint Amazon Inc., où elle avait occupé le poste de directrice du marketing européen et des nouvelles affaires chez Amazon Fashion.

Feelunique a été créé en 2005 et propose plus de 35 000 produits de 800 marques à travers ses canaux de vente au détail et de marché.

Il propose des catégories de produits de beauté, maquillage, soins de la peau, soins capillaires, parfums, accessoires, appareils et bien-être sexuel. La société livre dans plus de 120 pays et possède des sites Web dédiés dans des pays tels que la France, l’Allemagne, la Norvège, la Chine, ailleurs dans l’Union européenne et aux États-Unis.

Selon le site Web de la société, elle compte 1,3 million de clients actifs et expédie plus de 18 000 produits chaque jour. Au Royaume-Uni, l’un de ses concurrents directs est Lookfantastic.com, qui appartient à The Hut Group.

La majeure partie des ventes de Feelunique provient des consommateurs de la génération Z et de la génération Y de moins de 35 ans.

La société a déclaré en 2020 avoir atteint des “niveaux records” de ventes et d’acquisition de clients. Le chiffre d’affaires est estimé à environ 120 millions de livres.

Le marché de la beauté bouillonne au Royaume-Uni, avec des géants de la rue – et pas seulement Harrods – cherchant à séduire le client britannique de la beauté.

L’année dernière, Boohoo a acheté la défunte Debenhams et a déclaré qu’il prévoyait de tirer parti des relations de marque du grand magasin et de cultiver sa fidèle clientèle.

Boohoo et son rival Asos lorgnent sans aucun doute sur le succès remporté par le géant britannique de la mode et du lifestyle Next dans le secteur.

En 2019, Next a racheté le détaillant en ligne premium de beauté et de bien-être Fabled by Marie Claire du groupe Ocado et a commencé à déployer des concept stores de beauté physique et de maison au Royaume-Uni pour abriter les centaines de marques qu’il propose.

Ensuite, il y a Amazon, qui a créé des marques de beauté haut de gamme, dont RéVive Skincare et Clé de Peau, dans sa nouvelle offre Amazon Luxury Stores.