Sepiia : des maillots de bain pour hommes fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées

Cinq nouveaux modèles dans lesquels la durabilité et l’impact positif sur l’environnement sont les véritables protagonistes.

Chaleur, été et… beaucoup de plaisir ! La saison estivale est là et cette année elle a été forte. L’envie de profiter de la mer, de la piscine et du beau temps prend plus de sens que jamais, c’est pour cette raison que Sepiia a décidé de présenter sa deuxième collection de maillots de bain pour homme. Un total de cinq maillots de bain qui rendent hommage aux criques et plages les plus reconnues de la scène espagnole et dont les couleurs transportent directement des sensations et des sentiments déjà vécus et que, à ce jour, nous ne cherchons qu’à faire revivre. Cependant, l’entreprise va plus loin et introduit un nouveau tissu dans cette collection dans le but de continuer à promouvoir son grand engagement envers l’environnement qui nous entoure et de parier sur la durabilité comme devise de vie. Cette matière vedette de la nouvelle collection de maillots de bain de la marque se distingue en étant un fil conducteur qui unit performance et respect de l’environnement.

Grâce à son incorporation, l’entreprise a réussi à ce que ses maillots de bain consomment 94 % d’eau en moins et émettent 32 % de moins de CO2 que le même vêtement en polyester vierge, puisque chacun des modèles équivaut à quatre bouteilles de 0,33 l . Conçue avec une technologie axée sur l’adaptabilité, cette collection de maillots de bain parvient à maintenir respirabilité et douceur à tout moment grâce à son tissu ultraléger et à séchage rapide. De plus, ils ont un cordon de serrage à la taille élastique qui leur permet d’être ajustés sur mesure, deux poches latérales pour transporter l’essentiel et une grande poche arrière avec zip (avec la capacité de transporter un Smartphone), parfaite pour transporter l’essentiel et l’électricité. flâner le long de la plage.

La collection se compose du maillot de bain Illetes qui se distingue par son rouge vif, Bolonia en violet, le modèle Somo dans un vert bleuté comme la mer, Cíes en aigue-marine et Tarifa avec un motif de feuilles vertes rappelant la nature la plus pure qui offre un sentiment de bien-être, de bonheur et d’enthousiasme. Bref, des couleurs vibrantes pour lancer l’une des plus belles saisons de l’année et se rappeler que ce qui est vraiment important se vit avec enthousiasme et en gardant toujours un grand respect pour tout ce qui reste autour de nous.

Depuis sa naissance en 2016, Sepiia est devenue une entreprise qui conçoit des vêtements en étudiant les besoins de ses consommateurs. Avec cette nouvelle collection de salle de bain, l’entreprise poursuit son engagement envers une gamme de produits aux caractéristiques qui définissent pleinement le cœur de métier de la marque.

www.sepiia.com