Sepp Blatter et Michel Platini mis en examen pour fraude par les autorités suisses

Les autorités suisses ont inculpé les anciens responsables de la FIFA Sepp Blatter et Michel Platini d’infractions pénales, notamment d’escroquerie.

Les procureurs ont enquêté sur un paiement de 2 millions de dollars de Blatter à Platini pendant six ans et ont conclu que cela « avait endommagé les actifs de la FIFA et enrichi illégalement Platini ».

Blatter, 85 ans, et Platini, 65 ans, subiront un procès pénal fédéral dans quelques mois à Bellinzona. Le couple a tous deux longtemps nié tout acte répréhensible.

Sepp Blatter et Michel Platini inculpés d’infractions pénales

Qui sont-ils

Sepp Blatter et Michel Platini étaient des poids lourds politiques dans les deux plus grandes instances dirigeantes du football mondial : la FIFA et l’UEFA.

Blatter a commencé à travailler à la FIFA en 1975 et a gravi les échelons de l’organisation en tant qu’administrateur efficace.

Il a été défendu par le président de la FIFA de l’époque, Joao Hanvelange. Ils ont tous deux travaillé en étroite collaboration lorsque Blatter est devenu secrétaire général en 1981. En 1998, il a succédé à son mentor et a occupé le poste le plus élevé du football pendant 17 ans.

D’autre part, Platini est devenu l’un des plus grands du monde sur le terrain avant de briguer un poste de dirigeant. Le Français a remporté trois Balon d’Or consécutifs entre 1983 et 1985, et il a été nommé joueur du tournoi des Championnats d’Europe 1984 pour avoir mené son équipe au trophée. Platini a accumulé des récompenses et des titres tout au long de sa carrière, la plupart de ses succès venant à la Juventus.

Après sa retraite et un bref passage comme entraîneur, Platini a gravi les échelons administratifs et est devenu président de l’UEFA en 2006. Il a travaillé en étroite collaboration avec Blatter sur la gouvernance tout au long de son mandat.

Lorsque Blatter a été contraint de démissionner en 2015, Platini a annoncé sa candidature pour être le prochain président de la FIFA. Cependant, il s’est retiré de la course après avoir été banni de la gouvernance du football.

L’allégation

L’allégation qui a fait tomber deux des plus grandes personnalités administratives du football découle d’un rôle apparent que Platini a joué entre 1998 et 2002.

Platin était membre de l’équipe d’origine de Blatter qui cherchait à être élu et avait un contrat de 300 000 francs suisses par an. Blatter ne pouvait pas justifier de le payer plus car c’était le salaire le plus élevé de la FIFA. Par conséquent, le couple a » verbalement accepté » un paiement de 2 millions de dollars pour le service du Français, qui n’était pas sous contrat.

La première demande de paiement de Platini est arrivée en février 2010 avant de redemander en juin de la même année. On lui a dit de facturer directement à la FIFA l’année suivante et il a finalement reçu le paiement en février 2011. Quelques semaines plus tard, Platini a soutenu Blatter dans sa campagne électorale.

Le comité d’éthique de la FIFA a enquêté sur le paiement et a rejeté les points de vue des deux accusés sur les événements. Ils ont été suspendus du football pendant 90 jours avant d’être interdits pendant huit ans. L’interdiction de Blatter a été prolongée de six ans plus tôt en mars.

Photo principale

Intégrer à partir de .