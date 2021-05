Sepp van den Berg demande la sortie de son prêt cet été ⋆ .

Sepp van den Berg a été prêté à Preston North End cette saison (Photo: .)

Le défenseur de Liverpool Sepp van den Berg veut une autre sortie de prêt cet été après avoir profité de son passage à Preston North End dans le championnat cette saison où il a disputé 16 matches de championnat.

Le joueur de 19 ans, qui joue à l’arrière central et à l’arrière droit, a déménagé à Deepdale début février et est un habitué d’Alex Neil depuis lors, faisant 15 départs dans le championnat.

Les Reds ont peut-être eu de graves problèmes à l’arrière central jusqu’à présent cette saison, avec les blessures à long terme subies par Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip, mais les trois devraient être de retour pour le début de la prochaine campagne, Van den Berg a hâte d’aller ailleurs et d’acquérir à nouveau plus d’expérience.

«Je ne sais pas vraiment où je serai cet été. Je veux repartir en prêt ”, a déclaré le Néerlandais à ECHO de Liverpool. «C’est ce que je préfère. Je vais voir, il n’y a pas de précipitation. J’ai une petite pause sympa pour y réfléchir.

“ Je veux être prêté cet été et acquérir plus d’expérience afin de pouvoir être prêt à mon retour à Liverpool pour jouer dans la première équipe.

«Je dois attendre de voir quel est le plan et voir quelles sont les chances pour moi de repartir en prêt.

«J’ai beaucoup grandi pendant mon séjour ici et pendant toute l’année. J’ai senti que je suis devenu plus fort et plus expérimenté ici. Mon séjour chez Preston m’a vraiment aidé. Nous verrons.

«Mon prêt s’est bien passé et je l’aime vraiment ici. J’aime la ligue dans laquelle je joue. C’est difficile mais j’ai aussi joué beaucoup de matchs. Ça a été bon pour moi, ça a été une très bonne expérience pour moi.

Le patron de Preston, Neil, a été impressionné par le joueur néerlandais des moins de 19 ans, déclarant en mars: “ Je suis vraiment satisfait de ses progrès – il est venu sur une tonne alors oui, il va bien pour nous en ce moment. ”

Preston a terminé 13e du championnat après une solide fin de saison qui leur a permis de remporter leurs quatre derniers matchs de championnat.



