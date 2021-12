sept accusés, des peines de plusieurs décennies et une amende de millionnaire

13/12/2021 à 10:06 CET

Le cas du narco-sous-marin coulé dans l’estuaire d’Aldán, à Cangas, le 24 novembre 2019, est jugé cette semaine, avec la tenue d’une audience dans la deuxième section du Tribunal provincial de Pontevedra. Sur le banc, 7 prévenus. Chacun d’eux fait face à un peine de 13 ans et demi de prison pour un crime contre la santé publique, et une compensation financière de plusieurs millions de dollars: deux amendes communes de 300 millions d’euros.

L’accusé

Hormis le pilote et les deux membres d’équipage, les autres sont en liberté provisoire. Agustín Álvarez Martínez (de Vigo, en prison et qui aurait été pilote du submersible), Luis Tomás Benítez Manzaba (en prison, de nationalité équatorienne et membre d’équipage), Pedro Delgado Manzaba (en prison, de nationalité équatorienne et membre d’équipage) , Iago Serantes (en liberté provisoire, originaire de Vigo et que les enquêteurs considéraient comme le chef du complot, résidant à Palma de Majorque), Enrique Carlos Iago Serantes Giráldez (en probation, originaire de Vigo et père du précédent), Rodrigo Hermida Movilla (de Saint-Jacques-de-Compostelle, en probation, résidant à Vigo et un homme qui aurait attendu sur la plage d’O Foxo l’arrivée de l’équipage du narco-sous-marin) et Iago Rosende (en probation, de Vigo et résidant à Lleida) .

Crimes et peines

Selon l’acte d’accusation du Parquet, trois des accusés (l’équipage du « narco-sous-marin ») ont agi au service d’une structure criminelle internationale dont le but était de transporter un expédition de cocaïne de Brésil vers l’Espagne, à bord d’un engin semi-submersible. Pour ce faire, ils ont eu la collaboration, dans diverses fonctions, du reste des accusés, qui étaient conscients de l’illégalité de ce qu’ils faisaient.

En raison de ces faits, le Ministère Public considère les accusés comme les auteurs d’une Crime contre la santé publique, concordant avec le sous-type « super taxé » en raison de la quantité de drogue et de l’utilisation du bateau, et commis par des personnes intégrées dans des réseaux criminels internationaux. Ainsi, il demande que chacun des prévenus soit condamné à 13 ans et demi de prison et payer deux amendes de 300 millions d’euros.

Plus de 3000 kilos de drogue

La Garde civile, la Police nationale et l’Agence fiscale ont lancé une opération de surveillance mi-novembre 2019 après avoir reçu une alerte du Centre d’analyse et d’opérations maritimes sur le trafic de drogue, basé à Lisbonne, concernant la présence d’un semi-submersible traversant l’Atlantique. vers la côte galicienne. Il a transporté plus de 3 000 kilos de cocaïne en 152 ballots, pour une valeur marchande de 123 millions d’euros.

Le plan des accusés était d’aller à la rencontre du « sous-marin » où la drogue était transportée, à l’entrée de l’estuaire d’Aldán, et de le transférer, bien qu’ils aient finalement changé de stratégie, et ils prévoyaient de couler le semi-submersible, de ramasser son équipage, un galicien et deux citoyens équatoriens, et plus tard récupérer la drogue.

Le bateau était un engin naval automoteur, sans possibilité d’immersion totale et avec un dispositif d’échappement humide pour éviter la détection thermique par les radars, ainsi qu’un silencieux pour atténuer le bruit des gaz d’échappement. Il était doté d’un moteur diesel 6 cylindres et d’une capacité de stockage de 20 000 litres de carburant, ce qui lui permettait d’effectuer de longs trajets sans faire le plein.

Surpris sur la plage

En la madrugada del 24 de noviembre, uno de los implicados se desplazó a las inmediaciones del punto de encuentro en un coche, en cuyo maletero llevaba las tres bolsas con ropa y comida preparadas, con la finalidad de supervisar la llegada de los tripulantes y de la drogue.

Mais ses plans ont été tronqués car il a été surpris par un équipage de la Garde civile (qui n’était pas au courant de l’opération anti-drogue) et, après s’être inventé un prétexte pour expliquer sa présence sur la plage, il a quitté les lieux. Cependant, les phares de sa voiture brillaient vers la mer, et c’est ainsi que les agents ils ont découvert les trois membres d’équipage du « narco-sous-marin » sortant de l’eau.

Deux des occupants du semi-submersible ont été arrêtés pratiquement sur le coup, tandis que le troisième, le Galicien, a réussi à s’enfuir et se cacher dans une maison à Punta Couso, bien qu’il ait été localisé quelques jours plus tard et arrêté. L’enquête a également conduit à l’arrestation des quatre autres personnes impliquées.