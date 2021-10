Sept ajustements consécutifs de la difficulté de minage l’indiquent pour Bitcoin

Les opérations minières de Bitcoin sont sur la voie d’une reprise complète, après la perturbation à court terme la plus dramatique de l’histoire du réseau plus tôt cette année, et les mineurs en récoltent les fruits.

Les analystes ont exprimé la même chose dans le passé, c’est-à-dire que le taux de hachage et la difficulté d’extraction sont tous deux sur une « voie cohérente de reprise ».

Voici la dernière mise à jour

Selon les données de BTC. com, la principale crypto-monnaie a enregistré des statistiques positives sur les difficultés de minage.

L’ajustement le plus récent a vu la difficulté d’extraction de BTC dépasser la barre des 20T. Comme mentionné ci-dessus, il a poursuivi une série impressionnante de sept ajustements positifs consécutifs. Au moment de mettre sous presse, il s’établissait à 20,08T (+0,95%).

Pourquoi est-ce haussier ? Eh bien, tout d’abord, la série de signaux verts vue ci-dessus s’est produite après une longue période. Pour le contexte, le dernier a commencé au début du troisième trimestre 2019, lorsque les marchés Bitcoin ont commencé à se remettre de l’hiver crypto.

Deuxièmement, cela signifiait également que les mineurs avaient surmonté leur peur concernant la « Grande Muraille du FUD ». Notez ceci, la décision de la Chine contre les mineurs a connu des turbulences temporaires sur les prix, correspondant au plus grand bouleversement physique de l’histoire de Bitcoin.

Parlant maintenant de la reprise, les données du taux de hachage ont montré comment l’absence de la Chine a amélioré la décentralisation, dissolvant un point faible qui caractérisait l’exploitation minière depuis des années.

Les États-Unis, quant à eux, sont désormais estimés être le plus grand participant en ce qui concerne le taux de hachage du réseau Bitcoin. Ainsi, les partisans de Bitcoin expriment souvent leur opinion selon laquelle aucune quantité de FUD ne peut réduire Bitcoin, et que d’une certaine manière, la Chine a une fois de plus donné un coup de pouce aux taureaux avec ses interdictions.

Pourtant, l’exploitation minière de Bitcoin s’est-elle complètement remise de ce retrait massif? Eh bien, il aura secoué toute lenteur dès qu’il aura dépassé son précédent ATH d’environ 64 000 $.