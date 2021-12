Sept autres Apple Stores ferment en raison d’épidémies de COVID-19

Apple a fermé beaucoup plus d’Apple Stores en raison de la flambée de COVID-19.

Tel que rapporté par Bloomberg, la société a temporairement fermé au moins sept de ses magasins de détail aux États-Unis et au Canada. L’entreprise ferme généralement un magasin si une épidémie a été reconnue par son personnel de vente au détail.

Vous trouverez ci-dessous la liste des Apple Stores qui ont fermé en raison d’une épidémie de COVID-19 :

Dadeland à Miami The Gardens Mall à Palm Beach Lenox Square à Atlanta Highland Village à Houston Summit Mall à Ohio Pheasant Lane au New Hampshire Sainte-Catherine à Montréal

Apple a fait sa déclaration habituelle à Bloomberg, citant leur « approche globale pour nos équipes » pour assurer la sécurité des employés et des clients.

« Nous surveillons régulièrement les conditions et ajusterons nos mesures sanitaires pour favoriser le bien-être des clients et des employés. Nous restons attachés à une approche globale de nos équipes qui combine des tests réguliers avec des contrôles de santé quotidiens, le masquage des employés et des clients, un nettoyage en profondeur et des congés de maladie payés.