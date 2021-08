Sept autres jeux Switch à regarder dans la vitrine impressionnante des Indes de la Gamescom

Image : Loren Lemcke / Digerati

Hier, nous avons eu la deuxième vitrine majeure de la Gamescom avec l’Awesome Indies Show, organisé par IGN. Comme nous l’attendons maintenant des émissions centrées sur l’indie, il y avait un support solide pour Switch, et dans certains cas, le système de Nintendo était la seule console confirmée – c’était une émission lourde sur PC, tout compte fait.

Pour rappel, voici les jeux que nous avons déjà couverts de cette émission :

Il y avait cinq autres titres que nous avons notés et que nous voulons mettre en évidence, cependant, voici leurs bandes-annonces et quelques détails.

Racines de Pacha – 2022

Cela ressemble à une entrée très charmante dans le genre farm-sim, avec de beaux visuels et une ambiance décontractée. Il peut être joué en coopération, et le cadre de l’âge de pierre pourrait être très amusant – “Découvrez des “idées”, domestiquez les cultures, liez-vous d’amitié avec les animaux et contribuez à la croissance de votre village. “

Tandem : A Tale of Shadows – 21 octobre 2021

Passons maintenant à un changement de ton complet, avec cette version gothique du jeu de plateforme de puzzle dans lequel deux personnages doivent travailler ensemble pour progresser. Les basculements entre les perspectives descendantes et latérales pourraient être plutôt intelligents, et s’ils atteignent la saison d’octobre / Halloween pour la sortie, cela pourrait être idéal pour des jeux effrayants.

Il n’y a pas de lumière – Novembre 2021

Ceci est décrit comme une “action-aventure brutale se déroulant dans un monde souterrain sombre gouverné par la mystérieuse Église de la Grande Main”, ce qui semble assez approprié. Cela a un sens du style distinct, bien qu’il y ait beaucoup de concurrence dans les enjeux de la violence des pixels de haut en bas; il semble accompli, cependant, il peut donc être à surveiller de près.

tERRORbane – Q1 2022

Cela est arrivé pour la première fois sur notre radar en juin, il est donc agréable d’obtenir une nouvelle bande-annonce et un calendrier de sortie mis à jour. Inspiré des JRPG rétro, le twist est que vous êtes essentiellement mis en opposition avec le “développeur”, repérant et notant les bugs. Cela nous semble très amusant.

Terreur d’Hemasaurus – Q1 2022

Du développeur de Hockey Super Sang, ceci est inspiré du rétro classique Rampage. “Dans le cadre d’un plan douteux de l’Église du Saint Lézard pour sauver l’humanité de son propre mépris imprudent de la planète, les joueurs se lancent dans une piste de destruction déchaînée, extrêmement satisfaisante et sombre et drôle à travers plusieurs étapes en tant que l’un des quatre monstres – Hemasaurus, Clocksloth, Salamandrah et Hemasaurus autonome.” Ajoutez le potentiel du jeu coopératif et cela pourrait certainement être un succès sournois au début de l’année prochaine.

Oaken – à confirmer

L’une des nombreuses expériences roguelike de la série, celle-ci utilise des champs de bataille hexagonaux et la construction de deck au cœur de son gameplay. Le style visuel est définitivement un plus, et si ses paramètres, ses patrons et son design s’empilent, cela pourrait être un ajout très bienvenu au genre.

Vents diluviens – à confirmer

Se déroulant dans un monde troublé où le niveau de la mer monte, vous incarnez un castor anthropomorphe qui essaie de survivre tout en soutenant et en aidant les autres. C’est en temps « semi-réel » et le gameplay de gestion de bâtiment me rappelle Spirite, bien que ce titre ait une orientation et un style très différents par ailleurs. Certainement à surveiller.

Et voilà, dites-nous ce que vous pensez de ces jeux dans les commentaires !