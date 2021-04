Sept clubs dénoncent le président de Serie A

15/04/2021 à 15:58 CEST

Sport.es

Comme le rapporte ‘Il Sole 24 Ore, sept clubs de Serie A, Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Naples et Vérone, ont envoyé deux lettres dans lesquelles ils ont demandé, d’une part, la démission du président de la Ligue. , Paolo Dal Pino, et d’autre part, ils ont dénoncé les dommages-intérêts dus à une mauvaise gestion dans les questions de vente de droits télévisuels et à l’arrivée de fonds d’investissement (ce qui n’a finalement pas eu lieu).

Les sept clubs le jettent face à Dal Pino les mois de retard qui se sont produits dans l’attribution des droits de télévision en les soumettant à l’arrivée de fonds d’investissement, ce que les clubs jugent déjà impossible.

Pour le moment, DAZN a réalisé une révolution avec sept matchs qu’il propose en exclusivité et trois autres partagés, favorisant le streaming et modifiant l’hégémonie de Sky, laissant le package des trois matchs co-exclusifs encore à vendre.