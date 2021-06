Sept des 10 entreprises les plus valorisées ajoutent plus de Rs 1,15 lakh cr à m-cap ; Gain de plomb RIL

Reliance Industries a ajouté Rs 60 668,47 crore pour porter sa valorisation à Rs 13 88 718,41 crore

Sept des 10 entreprises les plus valorisées ensemble ont ajouté 1 15 898,82 crores de roupies à la valorisation boursière la semaine dernière, Reliance Industries occupant la première place. La semaine dernière, le BSE Sensex à 30 actions a bondi de 677,17 points ou 1,31%.

Reliance Industries, HDFC Bank, Hindustan Unilever, HDFC, State Bank of India, Bajaj Finance et Kotak Mahindra Bank ont ​​vu leur valorisation augmenter. En revanche, la capitalisation boursière de Tata Consultancy Services, Infosys et ICICI Bank a baissé.

Reliance Industries a ajouté 60 668,47 crores de Rs pour porter sa valorisation à 13 88 718,41 crores de Rs et l’évaluation de Bajaj Finance a bondi de 23 178,02 crores de Rs à 3 61,767,29 crores de Rs. La capitalisation boursière de HDFC a gagné 14 521,98 crores de Rs à 4 72,940,60 crores de Rs et celle de la State Bank of India a augmenté de 10 307,93 crores de Rs pour atteindre 3 86 971,16 crores de Rs.

Hindustan Unilever a ajouté Rs 4 428,97 crore pour porter sa valorisation à Rs 5 50 191,47 crore et le mcap de Kotak Mahindra Bank a grimpé de Rs 2 002,21 crore à Rs 3 58 851,88 crore. HDFC Bank a ajouté Rs 791,24 crore pour atteindre Rs 8,28,341,24 crore.

En revanche, la valorisation d’Infosys a baissé de Rs 8 351,83 crore à Rs 5 90 252,27 crore et celle de Tata Consultancy Services a chuté de Rs 351,41 crore à Rs 11 62 667,33 crore.

La capitalisation boursière d’ICICI Bank a baissé de Rs 208,16 crore à Rs 4,44,963,18 crore. Dans le classement des 10 entreprises les plus valorisées, Reliance Industries était en tête du classement, suivi de Tata Consultancy Services, HDFC Bank, Infosys, Hindustan Unilever, HDFC, ICICI Bank, State Bank of India, Bajaj Finance et Kotak Mahindra Bank.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.