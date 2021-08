Sept faux mythes sur le lave-vaisselle que vous devriez connaître

Beko nous apporte ces informations et conseils intéressants sur les lave-vaisselle en général pour économiser l’eau, les détergents et l’énergie, et optimiser les cycles de lavage.

L’émergence de la pandémie de Covid-19 a provoqué de multiples changements sociaux et de nouvelles habitudes de consommation. Ces derniers mois, différentes mesures restrictives ont été appliquées à la mobilité et aux confinements périmétriques pour freiner le taux d’infections. Et à cause de cela, nous passons plus de temps à la maison et utilisons plus que jamais des appareils électroménagers. Cependant, certaines affirmations concernant ces appareils sont largement répandues et, en fait, elles sont fausses. C’est pourquoi depuis Beko, entreprise spécialisée dans l’électroménager, souhaite démanteler ces mythes, afin que vous puissiez tirer le maximum de potentiel de votre lave-vaisselle.

Cycles de lave-vaisselle courts, une alternative moins chère. Malgré un gain de temps de lavage, les cycles courts ne contribuent pas à une plus grande efficacité énergétique, loin de là. Les programmes ECO que vous pouvez utiliser la nuit sont les plus durables et vous permettent d’économiser jusqu’à 50 % d’énergie et d’eau.

Laver la vaisselle à la main réduit le gaspillage d’eau. C’est une croyance profondément ancrée dans la société. Cependant, alors qu’un cycle de lave-vaisselle utilise en moyenne 10 litres d’eau, le lavage à la main peut nécessiter jusqu’à 5 litres de plus. De plus, des technologies telles que Dosage automatique, qui intègre le lave-vaisselle DEN38530XAD, dose la quantité appropriée de détergent et d’eau en fonction du niveau de saleté et de la charge de la vaisselle, optimisant l’utilisation d’eau et de détergent, réalisant ainsi de plus grandes économies dans le processus.

Remplissez complètement le lave-vaisselle pour économiser. Remplir le lave-vaisselle nous aide à économiser, mais sans le pousser à l’extrême. Une utilisation excessive du nombre d’assiettes et de verres peut causer des dommages permanents au lave-vaisselle. Par conséquent, il est essentiel de bien répartir tous les éléments dans les paniers et dans l’espace. De cette façon, nous aurons également un lavage plus efficace.Rincez la vaisselle avant de la mettre au lave-vaisselle. Cette action implique une consommation moyenne de 47 litres d’eau. La température de l’eau des programmes de nettoyage, supérieure à 50°C, élimine toute trace de saleté sur la vaisselle sans avoir besoin d’un rinçage préalable. Les gros débris alimentaires peuvent être facilement éliminés avec une spatule ou une éponge humide.

Le lave-vaisselle abîme la verrerie. En utilisant correctement votre lave-vaisselle, il n’y a aucune raison d’endommager la verrerie. Le placement correct de la vaisselle dans l’appareil est essentiel pour éviter les rayures. En plus des accessoires supplémentaires, certains lave-vaisselle proposent des programmes spécifiques pour la verrerie délicate.Lavage des couverts à la main. Aujourd’hui, de nombreux modèles de lave-vaisselle disposent d’espaces dédiés aux couteaux. Il faut s’assurer que la marque du couteau certifie qu’il passe au lave-vaisselle et qu’il est en acier inoxydable. Vous devez également garder à l’esprit que les couteaux et fourchettes doivent être placés face vers le bas dans leur compartiment, de cette façon nous ne nous coupons pas.

