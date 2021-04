Sept final pour le trentième

05/04/2021 à 16:12 CEST

Joël Gadea

Les chronométreurs commencent déjà pour la dernière ligne droite de la Bundesliga et, surtout, pour savoir quand le puissant Bayern Munich rééditera le titre pour la neuvième saison consécutive. Les revenus du groupe qu’il dirige Film Hansi c’est sept points par rapport à Leipzig, son principal poursuivant. La victoire au Red Bull Arena grâce à un objectif de Goretzka a ouvert la voie aux Bavarois dans cette dernière ligne droite du championnat de régularité et, bien que vivant également en Ligue des champions, il ne semble pas que leur trentième saladier va leur échapper ces sept derniers jours.

Matchs difficiles

Cette finale de Bundesliga ne sera pas un lit de roses pour le Bayern. La chance du calendrier a voulu mélanger des duels abordables avec des matchs compliqués. Pour commencer, le leader aura à voir avec la révélation de la saison. L’Union Berlin se rendra à Munich, dans un duel qui ne devrait poser aucun problème au Bayern, mais qui est niché au milieu des quarts de finale de la Ligue des champions contre le PSG, ce qui peut être une distraction, au vu du fait que la Liga est pratiquement condamné. Cependant, quatre duels très exigeants viennent ensuite. La visite à Wolfsburg ouvre cette interdiction, qui se poursuit ensuite avec le match contre le Bayer Leverkusen à Munich et se poursuit avec la visite à Mayence, qui se bat pour éviter la relégation.

Enfin, ce qui pourrait être le «jour J» si Leipzig ne laisse pas plus de points, la visite du Borussia Mönchengladbach à l’Allianz Arena ressemble au match dans lequel le Bayern chante le 30e alirón. Cela dépend de Leipzig, qui n’a pas non plus un calendrier très abordable, mais au-delà, le Bayern aurait deux chances de plus de gagner, lors de sa visite à Fribourg et lors du dernier match de la saison: à domicile contre Ausburg. Le calendrier devant le champion n’est pas facile, mais sa carrière en Bundesliga, en plus du revenu de sept points par rapport au second, le soutient pour rééditer un titre qui semble déjà plus que condamné.

Victimes sensibles

Pour cette dernière ligne droite, le Bayern ne pourra pas compter sur Robert Lewandowski jusqu’à fin avril, en raison de sa blessure au genou. Ni avec Tolisso ni avec Douglas Costa, deux hommes importants dans la rotation de Feuilleter dont les pertes peuvent signifier que les titres sont chargés plus de minutes avant un calendrier aussi exigeant. De plus, avec les derniers tours de la Ligue des champions entre les deux, le Bayern devra bien gérer ses efforts. Il est à noter que, dans la première compétition continentale, les Bavarois ont une image très difficile s’ils veulent se présenter en finale à Istanbul à la fin du mois de mai.

En Europe, s’il éliminait le PSG, il affronterait Manchester City ou le Borussia Dortmund en demi-finale. Mais dans la Ligue, où tout est plus que sur la bonne voie, avec des efforts de gestion et de ne pas trébucher plus qu’il ne le devrait, le Bayern a entre les mains pour conquérir un autre saladier pour l’histoire. A priori, le jour inscrit sur le calendrier, si aucun des deux échoue, est le 8 mai, à domicile du Borussia Mönchegladbach. Ce jour-là, le Bayern pourrait soulever son trentième titre national, même si, néanmoins, les revers de Leipzig ou du Bayern pourraient modifier et faire avancer la date de l’alirón fin avril, lors du choc contre Mayence ou même contre Leverkusen.