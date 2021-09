Sept joueurs du Barça convoqués pour les matchs amicaux U-20

07/09/2021 à 20h12 CEST

L’équipe espagnole de football U-20 a officialisé sa liste de 24 joueurs a appelé aux matchs amicaux de ce mois-ci contre le Costa Rica. Le premier d’entre eux aura lieu le jeudi 16 septembre et le dernier aura lieu le dimanche 19.

Dans la liste du groupe dirigé par Pedro López il y a sept footballeurs du club de football de Barcelone. Meritxell Font, Jana Fernández, Clara Rodríguez, Bruna Villamala, Julia Bartel, Ariadna Mingueza et Ornella María. Certains de ces footballeurs -Bruna et Jana- ont déjà un record en équipe première. Les autres, à l’exception de Clara, sont dans la dynamique « A » et ils ont déjà joué la pré-saison avec eux. En outre, Il convient de souligner la présence d’Emma Ramírez, affecté à la Royal Society.

Les deux matchs se dérouleront à domicile, la concentration devra donc voyager. La liste complète est composée de Jana Xin et Sonia García Majarín, d’Alavés ; Andrea Médina du Betis ; Amaia Martínez, Maite Zubieta et Ane Elexpuru d’Athletic; Carmen Álvaro de l’Atlético ; María López, Silvia Lloris, Erika González et Fiamma Benítez del Levante; Emma Ramírez, Ana Tejada et Mirari Uria de la Real Sociedad ; Ascensión Martínez de Valence, Alba Ruiz de Madrid CFF, Inma Gabarro de Séville et les sept déjà mentionnés du Barça.