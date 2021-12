Sept joueurs du Bayern Munich dans le Top 100 des meilleurs footballeurs masculins du Guardian

Le journal anglais The Guardian a révélé son classement des 100 meilleurs footballeurs masculins du monde pour 2021, et Robert Lewandowski du Bayern Munich est en tête du classement des meilleurs au monde. Il est rejoint au classement par six autres joueurs du Bayern.

C’est la deuxième année consécutive de Lewandowski avec le classement numéro un dans la liste, et il détient la place devant Lionel Messi, qui a reçu le Ballon d’Or cette année. Lewandowski est le deuxième joueur après Messi (2012, 2013) à remporter le prix deux années consécutives depuis la création du prix en 2012.

Voici les dix premiers :

Robert Lewandowski – Bayern Munich – Pologne

Lionel Messi – Paris Saint-Germain – Argentine

Mohamed Salah – Liverpool – Egypte

Karim Benzema – Real Madrid – La France

Jorginho – Chelsea – Italie

Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain – France

Erling Haaland – Borussia Dortmund – Norvège

Cristiano Ronaldo – Manchester United – Le Portugal

N’Golo Kanté – Chelsea – France

Kevin De Bruyne – Manchester City – Belgique

Voici le classement des joueurs du Bayern et leurs explications :

1 – Robert Lewandowski

Le Polonais devient le premier joueur à conserver la première place depuis Lionel Messi en 2013, figurant sur toutes les listes de juges cette année et dépassant 115 des 219 votes exprimés. Et ce n’est pas surprenant – ses exploits de buteur continuent de défier la logique. À la mi-décembre, il avait marqué 66 buts en 57 matchs de compétition pour le club et le pays. À la fin de la saison 2020-21, il a remporté son septième titre de Bundesliga mais le Bayern n’a pas pu répéter son triomphe en Ligue des champions, se rendant au Paris Saint-Germain en quart de finale ; révélateur Lewandowski a été blessé pour les deux matchs contre l’équipe française. Le manager du Bayern Munich, Julian Nagelsmann, a déclaré : « Je pense que Lewy peut accomplir beaucoup, même à un âge plus avancé, en raison de son physique, de son style de vie et de la façon dont il vit en tant que footballeur. » Il est destiné à être de retour sur la liste l’année prochaine, peut-être en tant que vainqueur pour une troisième année consécutive.

18 – Josué Kimmich

Ce fut une année étrange pour Kimmich, qui était son moi surhumain normal pendant la majeure partie de l’année, roulant même avec les coups de poing lorsqu’il a été déplacé par Joachim Löw à un rôle hybride d’arrière droit pour tenter de combler certaines des lacunes de l’Allemagne en Euro 2020. Susceptible de diriger pour le club et le pays à l’avenir, il a ensuite attiré les critiques pour son scepticisme envers les vaccins exprimé publiquement à l’automne et a raté la fin de l’année avec Covid et une infection pulmonaire. Nous pouvons nous attendre à ce qu’il revienne en force au cours de la nouvelle année en tant que pilier central de la poussée du Bayern pour reconquérir la Ligue des champions.

28 – Thomas Muller

A 32 ans, il y a peu de signes de régression dans le jeu de Müller. Si quoi que ce soit, il atteint son apogée et a connu une excellente année 2021 malgré le fait que le Bayern n’ait pas réussi à conserver sa couronne de Ligue des champions. Il a célébré un retour mérité dans l’équipe d’Allemagne et a contribué en les aidant à devenir la première nation européenne à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde et est bien parti pour atteindre 20 passes décisives (il n’en a réussi que 18 en Bundesliga la saison dernière). Comme son coéquipier Robert Lewandowski, Müller s’améliore réellement dans la trentaine et son jeu unique et intelligent montre tous les signes d’un bon vieillissement.

36 – Manuel Neuer

L’un des meilleurs gardiens de but du monde a perdu 21 places sur la liste en 2021, payant une partie du désarroi défensif devant lui pour le club et le pays au cours de la dernière année. Le Bayern a concédé 44 buts inhabituellement élevés en 34 matchs sur la voie du titre de Bundesliga, mais cela aurait été beaucoup plus sans les interventions de Neuer. Il a également été fréquemment bloqué pendant les Euros et devrait charger sa ligne beaucoup avec Hansi Flick en charge de l’équipe nationale. Il n’y a cependant plus de débat sur sa position pour le Bayern ou l’Allemagne.

41 – Serge Gnabry

La poursuite du développement de Gnabry à 26 ans est un délice. Repéré et amené dans le but d’aider à combler l’écart Robben-Ribéry, il a réussi en étant lui-même, non seulement en utilisant son rythme et en dribblant pour dépasser les joueurs de chaque côté, mais en étant un finisseur mortel dont le but n’est que de augmenter. C’est aussi l’année où il atteint 20 buts pour l’Allemagne ; cela ne lui a pris que 30 matchs, faisant de lui le sixième joueur le plus rapide à atteindre la marque pour l’équipe senior. Gnabry est presque certain d’être une pièce centrale pour le club et le pays pour la prochaine décennie.

42 – Alphonse Davies

Davies était l’une des étoiles filantes de la liste de la saison dernière, avec un nivellement peut-être un suivi naturel d’une trajectoire aussi fulgurante lors de la campagne triomphale du Bayern en Ligue des champions 2020. Apprenant encore comme arrière gauche à temps plein arrivé en Allemagne comme ailier, pour succéder potentiellement à Franck Ribéry ou encore à Arjen Robben, il souffre de quelques blessures puis doit faire face au départ de son mentor sur le terrain, David. Alaba. Pourtant, il s’est imposé dans la dernière partie de 2021 comme un véritable leader de la défense du Bayern à seulement 21 ans, ce qui nous rappelle à quel point son avenir est prometteur.

64 – Léon Goretzka

Goretzka continue d’être au cœur de tout ce que fait le Bayern Munich. La perte de 24 places par rapport au classement de l’année dernière est peut-être le reflet de la perte par son équipe de son titre en Ligue des champions, et la blessure qui a exclu le milieu de terrain du match retour de la défaite extrêmement serrée en quart de finale contre le Paris Saint-Germain a peut-être été sa décision. facteur, soulignant son importance. Goretzka a également eu du mal à se remettre en forme à l’Euro, bien que son égalisation contre la Hongrie et son message provocateur aux ultras de droite en déplacement immédiatement après aient été l’un des plus beaux moments du tournoi. Il a déjà été vital pour Julian Nagelsmann cette saison.

Les autres Allemands non-Bayern au classement sont İlkay Gündoğan (35) de Manchester City, Kai Havertz (47) et Antonio Rüdiger (48) de Chelsea et Toni Kroos (65) du Real Madrid.

Les autres joueurs non-Bayern Bundesliga dans le classement sont Erling Haaland (7) et Jude Bellingham (72) du Borussia Dortmund, Patrick Schick (79) du Bayer Leverkusen et Dani Olmo (90) du RB Leipzig.