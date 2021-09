Sept joueurs du Bayern Munich Frauen sélectionnés pour l’équipe nationale allemande

Le Bayern Munich Frauen est sur une lancée incroyable et les joueurs de l’équipe sont reconnus pour leurs meilleures performances.

Dans un communiqué de l’équipe nationale allemande, les joueurs de Frauen suivants ont été sélectionnés pour l’équipe allemande :

Laura Benkarth Maxi Rall Klara Buhl Linda Dallmann Sydney Lohmann Lina Magull Lea Schüller

L’Allemagne a à venir les éliminatoires de la Coupe du monde féminine de l’UEFA contre la Bulgarie (samedi 18 septembre à 10h07 HNE) et la Serbie (mardi 21 septembre à 10h00 HNE). Israël, le Portugal et la Turquie sont également dans le groupe H.

Le Bayern Munich Frauen est actuellement 2-0-0 et occupe la première place du classement de la Bundesliga féminine. Les Frauen ont dominé leurs adversaires 11-0 lors de ces deux matches et semblent avoir l’un des alignements les plus complets et les plus talentueux au monde. Cette profondeur devrait permettre aux Frauen de tisser un peu de repos supplémentaire pour leurs joueurs qui partent jouer pour leurs équipes nationales respectives.