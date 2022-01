Sept joueurs lillois positifs au covid-19

01/03/2022 à 20:47 CET

Sept joueurs lillois ont été infectés par le covid-19, a annoncé lundi leur entraîneur, Jocelyn Gourvennec, selon lequel trois autres se sont désormais ajoutés aux quatre cas signalés ce dimanche.

L’entraîneur a souligné que par décision du club les noms des personnes concernées ne seront pas divulgués, mais, selon le journal L’Équipe, parmi les points positifs figurent Jonathan David, Isaac Lihadji, Domagoj Bradaric, Xeka et André.

Le club, actuel champion de Ligue 1 et actuellement huitième de première division française, testera une nouvelle fois les joueurs ce mardi et annoncera plus tard le groupe qui affrontera Lens dans la nuit.