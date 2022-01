Sept joueurs qui pourraient émerger comme des stars de la CAN, dont Ilaix Moriba et Kamaldeen Sulemana

Dimanche, la 33e Coupe d’Afrique des Nations débutera au Cameroun, alors que 24 pays s’affrontent pour être sacrés champions continentaux.

Sur 29 jours, six sites accueilleront 52 matchs. Avec chaque nation participante prenant une équipe de 28, cela signifie 672 joueurs en lice pour faire leur marque sur le tournoi.

Planet Sport sélectionne sept talents émergents qui pourraient s’approprier l’événement de cette année.

Edmond Tapsoba (Burkina Faso)

Tapsoba est un défenseur central de 6 pieds 4 pouces qui exerce son métier pour l’équipe de Bundesliga Bayer Leverkusen. Faisant partie d’une équipe du Burkina Faso qui fait ses débuts à la CAN, il est réputé pour ses capacités de marquage et de tacle et possède une gamme de passes impressionnante. Le joueur de 22 ans offre une influence apaisante au cœur de la ligne arrière, avec un calme et une prise de décision au-delà de ses années.

Il a marqué son seul but en Bundesliga à ce jour avec un but égalisateur à la 94e minute contre Augsbourg en février de l’année dernière, prouvant également ses capacités dans les moments d’embrayage.

Ilaix Moriba (Guinée)

Moriba est un milieu de terrain central de 18 ans qui est passé par la célèbre académie La Masia de Barcelone avant de partir pour le RB Leipzig l’été dernier.

Il a officiellement changé ses allégeances internationales de l’Espagne à la Guinée peu de temps avant le déménagement, accordant ses superbes capacités techniques, de passe et de dribble aux Éléphants nationaux.

Étant donné que la Guinée a reçu un ultimatum du président du pays de « rapporter le trophée ou rapporter l’argent que nous avons investi en vous », la partie pourrait bien ressentir la pression. Cependant, c’est certainement un coup de pouce majeur pour eux de savoir qu’ils emmènent un prodige du calibre de Moriba dans le tournoi.

Ibrahim Sangaré (Côte d’Ivoire)

Sangare est un autre milieu de terrain, avec un esprit défensif, qui joue pour le club néerlandais du PSV Eindhoven. Il remplit le rôle d’exécuteur, patrouillant devant la défense, et à 6 pieds 3 pouces avec un état d’esprit agressif et infatigable, le fait de manière extrêmement efficace.

Il recycle bien le ballon, utilisant ses longues jambes pour être un intercepteur pratique, et quand cela ne fonctionne pas, il plonge joyeusement dans un tacle.

Une fois qu’il a le ballon aux pieds, il peut utiliser ses talents de dribbleur et de passeur, et avec trois buts internationaux à son actif en 17 sélections, il constitue également lui-même une menace directe prouvée.

Abubeker Nassir (Éthiopie)

Peu de gens en dehors de l’Éthiopie ont peut-être entendu parler de l’attaquant de 21 ans Nassir, mais s’il organise le genre de tournoi que sa promesse considérable suggère qu’il pourrait avoir, cela changera.

Il joue actuellement pour l’Ethiopian Coffee SC dans la Premier League de son pays, marquant quatre buts cette saison.

Il a également quatre buts pour son pays, en 15 apparitions, et a fait preuve d’une capacité technique impressionnante, tandis que son cadre de 6 pieds 2 pouces fait également de lui une menace aérienne.

Gardez les yeux ouverts pour Nassir, comme s’il réalisait son potentiel, il est définitivement le genre que vous pouvez vous vanter d’avoir vu en premier.

Samuel Chukwueze (Nigéria)

L’ailier Chukwueze est plus connu, jouant pour Villarreal dans la Liga espagnole après avoir quitté son pays natal en 2017.

Ayant idolâtré son compatriote Jay-Jay Okocha en grandissant, le ciel est la limite pour ce jeune déterminé qui rêve d’imiter la légende néerlandaise Arjen Robben.

Le joueur de 22 ans fonctionne mieux sur le flanc droit, mais peut également jouer sur la gauche et utilise une première touche très impressionnante, ainsi qu’un rythme fulgurant et des compétences de dribble précoces.

Il a trois buts au niveau national cette saison et pourrait désormais être également sélectionné pour un tournoi international en petits groupes.

Mohamed Camara (Mali)

Camara est un milieu de terrain central qui s’alignera à la CAN aux côtés d’Yves Bissouma de Brighton, donnant au Mali un noyau fascinant et talentueux au milieu du parc.

Il exerce son métier domestique pour Red Bull Salzburg en Autriche, et bien qu’il ne soit pas le plus esthétique des joueurs, il fait son travail, et il le fait bien.

Ce qui manque à Camara de flair éblouissant, il le compense par l’endurance et le travail acharné, sa valeur étant soulignée par ses 16 départs pour Salzbourg dans toutes les compétitions cette saison.

C’est un joueur qui défie plutôt les statistiques, sans buts ni passes décisives, mais il ne devrait pas s’inquiéter, avec Salzbourg, et maintenant le Mali, d’autant plus riche de l’avoir.

Kamaldeen Sulemana (Ghana)

Le dernier homme de cette liste est Sulemana, qui est un ailier gauche du Stade Rennais en Ligue 1 française, et il a toujours été présent pour son club cette saison.

Ses cinq buts et ses deux passes décisives en 23 apparitions le distinguent et le placent parfaitement en tête de son premier tournoi international.

Auparavant de Nordsjaelland au Danemark, où il a marqué 14 buts la saison dernière, il a montré son rythme rapide et ses capacités techniques impressionnantes, démentant son jeune âge de seulement 19 ans.

Ayant déjà endossé le maillot n°10 au niveau des clubs, il est très apprécié même à ce stade précoce de sa carrière et possède tous les attributs pour émerger sur la scène mondiale à la CAN.

