Sept magnifiques pour Lionel Messi alors que la star du PSG remporte le Ballon d’Or

Lionel Messi a remporté le Ballon d’Or pour une septième fois record pour couronner une année au cours de laquelle il a finalement remporté son premier trophée international avec l’Argentine.

Messi battu la concurrence de l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski et du milieu de terrain de Chelsea Jorginho, qui ont terminé respectivement deuxième et troisième, tandis que Chelsea a été nommé club de l’année après sa victoire en Ligue des champions.

L’Argentin s’est imposé comme l’un des plus grands joueurs de tous les temps – le plus grand de tous pour certains – grâce à tout ce qu’il a accompli au cours de sa carrière. La plupart de son succès est venu avec Barcelone à travers une longue période là-bas.

Mais le succès international lui a échappé jusqu’au début de l’année lorsqu’il a aidé l’Argentine à remporter la Copa America. Il a été nommé joueur du tournoi après avoir également partagé le soulier d’or pour ses quatre buts.

Cela a égayé une dernière saison difficile de sa carrière à Barcelone, qui s’est terminée par une troisième place en Liga. Pourtant, au niveau individuel, il a réussi à marquer 38 buts dans toutes les compétitions.

Une image à retenir ! #ballondor pic.twitter.com/TkmJD53Kpn — Ballon d’Or #ballondor (@francefootball) 29 novembre 2021

Au cours de l’été, il a fini par quitter le Barça en transfert gratuit pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Il a quatre buts en neuf apparitions pour son nouveau club jusqu’à présent.

Avec sa septième couronne au Ballon d’Or, Messi a étendu son avance sur l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo (qui l’a remporté cinq fois) dans le course pour terminer leur carrière avec le plus grand nombre de prix.

S’exprimant ensuite, Messi a déclaré: « Je suis vraiment fier de remporter à nouveau le Ballon d’Or France Football.

« C’est incroyable de gagner pour la septième fois. Je tiens à remercier ma famille, mes amis et toutes les personnes qui me suivent et me soutiennent toujours, car sans eux je n’aurais pas pu le faire.

Évaluer comment Ralf Rangnick s’en sortira en tant que manager par intérim de Manchester United

Lionel Messi bat Lewandowski, Jorginho au prix

Le finaliste était Lewandowksi, qui a également été nommé attaquant de l’année, tandis que la star des Blues Jorginho était troisième.

En termes d’autres stars de la Premier League, N’Golo Kante a terminé cinquième, Ronaldo sixième, Mo Salah septième et Kevin de Bruyne huitième. Le skipper anglais Harry Kane était à la 23e place.

Lewandowski, qui, selon beaucoup, aurait remporté le prix en 2020 s’il n’avait pas été annulé. Il a marqué 48 buts en seulement 40 matchs la saison dernière, dont 41 buts en Bundesliga. C’était un record de la ligue pour une seule saison.

Jorginho a remporté des trophées avec le club et le pays, soulevant la Ligue des champions avec Chelsea et l’Euro 2020 avec l’Italie.

Pendant ce temps, le vainqueur du Trophée Yashin du meilleur gardien de but a été remis au gardien du PSG et de l’Italie Gianluigi Donnarumma.

Le milieu de terrain barcelonais Pedri a remporté le trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans.

Le Ballon d’Or féminin a été remporté par la milieu de terrain de Barcelone et de l’Espagne Alexia Putellas.

LIRE LA SUITE: Joan Laporta clé alors que Lionel Messi prend la «décision finale» sur le retour de Barcelone