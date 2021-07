Sept meilleurs développeurs de Borderlands quittent Gearbox

Un certain nombre d’employés de haut niveau quittent Gearbox, le fabricant de Borderlands.

C’est selon Axios, qui rapporte que le producteur principal Christopher Brock, le concepteur principal de la mission Keith Schuler et le directeur artistique Scott Kester – qui sont tous au studio depuis plus de dix ans – partaient. Pendant ce temps, le directeur créatif Paul Sage, le directeur UX/game feel Chris Strasz et l’artiste principal Kevin Penrod quittaient également le studio basé à Austin, au Texas.

Apparemment, ces changements de poste ont été annoncés en interne il y a quinze jours. Il y a aussi une septième personne qui part, bien qu’elle ne soit pas nommée par Axios. Presque tous ceux qui se sont déplacés auraient travaillé sur un projet de pré-production.

“Avant leur transition, le groupe faisait partie d’une équipe de pré-production non encore annoncée et leur départ perturbera peu nos plans actuels”, a déclaré le fondateur de Gearbox, Randy Pitchford, affirmant également que ceux qui partaient le faisaient “sur le meilleurs termes.”

L’exécutif a également déclaré que le travail sur le spin-off de Borderlands, Tiny Tina’s Wonderlands, était “en bonne voie” pour le moment.

Gearbox a été acquis par le géant européen des jeux Embracer Group en février de cette année dans le cadre d’un accord d’une valeur de 1,3 milliard de dollars. Pitchford a décrit la vente comme un « booster de fusée » pour les ambitions du studio.

