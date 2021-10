Sept membres de la distribution de ‘The Real World: Los Angeles’ se réuniront pour Paramount+ Special [VIDEO]

* Sept membres de la distribution de « Le monde réel : Los Angeles” réunis dans la même maison de plage emblématique de Venise de 1993 pour une nouvelle émission spéciale qui sera diffusée sur Paramount + le mois prochain.

Par communiqué de presse, Paramount +, le service de streaming de ViacomCBS, et MTV Entertainment Studios ont annoncé que la deuxième saison de la série originale à succès non scénarisée THE REAL WORLD HOMECOMING sera diffusée en exclusivité sur le service le mercredi 24 novembre. Les docuseries multi-épisodes réuniront Los Angeles original membres de la distribution Beth Anthony, Beth Stolarczyk, David Edwards, Glen Naessens, Irène Berrera-Kearns, Jon Brennan et Tami Romain.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Cette saison révolutionnaire de THE REAL WORLD est entrée dans l’histoire avec un certain nombre de premières séries, y compris des interviews de style «confessionnel» jamais vues auparavant, des membres de la distribution quittant la mi-saison avec de nouveaux invités emménageant, un mariage et plus encore. La série a également abordé des questions importantes telles que les relations homosexuelles, l’avortement, le consentement, les rapports sexuels protégés et les troubles de l’alimentation. Après avoir passé des décennies à part, les colocataires se reconnecteront pour découvrir comment la série a transformé leur vie depuis que les caméras ont cessé de tourner, et ils découvriront, une fois de plus, ce qui se passe lorsque les gens cessent d’être polis… et commencent à devenir réels.

THE REAL WORLD HOMECOMING est produit par Sitarah Pendelton-Eaglin, Candida Boyette-Clemons et Nadim Amiry pour MTV Entertainment Studios ; et Jonathan Murray, Julie Pizzi, Erica Ross, Kevin Lee et James Knox pour Bunim/Murray Productions. Skye Topic, Jacob Lane, Joe Rosenzweig et Lauren Goldstein sont co-producteurs exécutifs, et George Verschoor est producteur consultant.

Depuis que THE REAL WORLD de MTV a été créé en 1992 par Jonathan Murray et feu Mary-Ellis Bunim de Bunim/Murray Productions, il a été largement crédité du lancement de la télé-réalité. MTV Entertainment Studios a dominé le genre et continue de développer sa bibliothèque non scénarisée sur Paramount+, qui abrite des séries originales à succès telles que RUPAUL’S DRAG RACE ALL STARS, THE CHALLENGE: ALL STARS, BEHIND THE MUSIC et RUPAUL’S ALL STARS: UNTUCKED .

« The Real World Homecoming: Los Angeles » sera présenté en première le mercredi 24 novembre.

*via communiqué de presse Viacom