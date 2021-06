Sept montres connectées de sport au meilleur prix le « Prime Day »

22/06/2021

Le à 09:05 CEST

SPORT.es

Aujourd’hui, la cinquième édition du Amazon Prime Day, une sorte de ‘Black Friday’, qui est né pour commémorer la naissance du géant du commerce en ligne et cette année, pour la deuxième fois, durera deux jours.

Les 13 et 14 octobre, les clients ont souscrit au service Amazon Prime, ils pourront bénéficier des meilleures remises dans toutes les catégories, mais surtout dans la technologie. Nous en avons donc profité pour faire une sélection des meilleures offres sur les montres connectées sportives, le meilleur allié des amateurs de sport.

Grâce à ses multiples fonctions d’entraînement et de suivi des performances, ils fournissent un suivi de l’activité quotidienne (pas, calories, sommeil, fréquence cardiaque & mldr;), des informations sur les performances, les itinéraires, les objectifs et les conseils et l’assistance dont tout athlète a besoin pour progresser. votre discipline.

Cardiofréquencemètre Polar Vantage V avec GPS, économisez 200,00 €

|

Cette montre de sport haut de gamme pour les entraînements multisports et triathlon vous permet de vous entraîner comme un pro et d’optimiser vos performances. Grâce à ses plus de 130 profils sportifs et à son écran tactile couleur toujours allumé, il garde une trace de vos entraînements, analyse vos progrès et est la première montre intelligente multisports qui mesure la puissance de course au poignet sans utiliser de pied capteur. GPS et GLONAS intégrés pour enregistrer avec précision la vitesse, la distance et les itinéraires. Il effectue également une analyse de la manière dont les séances d’entraînement affectent votre corps de différentes manières pour éviter le surentraînement et les blessures, et suit votre état de récupération sur une base quotidienne et à long terme. Batterie longue durée : 40 h en mode entraînement.

ACHETER 499,90 € (299,90 €)

40% de réduction sur la Huawei Watch GT 2 Pro

L’une des montres connectées les plus populaires de ces derniers temps. Il suffit de regarder le nombre d’avis, plus de 27 000, et leur note moyenne, 4,6 sur 5 pour se rendre compte qu’il s’agit d’un véritable best-seller.

Elle se distingue avant tout par son rapport qualité-prix, car peu de montres connectées offrent ce que cela fait pour un prix aussi bas. Sa batterie fonctionne bien au-dessus des attentes, car elle dure deux semaines. Il a une mesure de la fréquence cardiaque et prend en charge 3 systèmes de positionnement par satellite.

ACHETER 299,00 € (179,00 €)

Économisez plus de 40 € sur l’Amazfit GTR

Un appareil qui dure jusqu’à deux semaines, avec des fonctions exceptionnelles telles que la surveillance du pouls 24 heures sur 24.

Cette smartwatch dispose de 12 modes sport pour répondre à tous les besoins des acheteurs. De plus, vous pouvez écouter de la musique directement depuis la montre si vous disposez d’un casque Bluetooth.

ACHETER 129,99 € (87,92 €)

Économisez 57% sur la Polar M430

|

La Polar M430 est une montre de course GPS dotée de fonctions d’entraînement avancées pour les coureurs qui en veulent plus. Parce qu’il vous fournira un plan d’entraînement personnalisé qui s’adapte à vous et à vos objectifs. La technologie Polar Flow vous aide à planifier, synchroniser et analyser vos entraînements, à suivre vos progrès à long terme et à trouver l’inspiration dans les entraînements d’autres athlètes.

De plus, il montre l’évolution de vos performances de course : votre score Running Index est automatiquement calculé après chaque course, en fonction de vos données de fréquence cardiaque et de vitesse. Une autre de ses fonctions vous montre comment l’entraînement affecte votre corps, vous aide à comparer la charge de différentes séances et indique le temps nécessaire pour récupérer avant la prochaine séance d’entraînement.

ACHETER 230,00 € (99,90 €)

Garmin Forerunner 245 avec plus de 100 € de réduction

|

Si vous aimez mesurer et analyser les différentes métriques que vous générez lors de l’exercice, avec ce modèle de montre Garmin Forerunner 735 XT, vous pouvez le faire à merveille. De plus, elle bénéficie désormais d’une remise de 33%, ce qui représente une économie de plus de 90 euros sur une montre haut de gamme qui mesure la fréquence cardiaque au poignet et offre une dynamique avancée pour le cyclisme, la natation ou la course à pied.

ACHETER 299,99 € (199,99 €)

Économisez 21 % sur le Garmin Instinct

Il y a des gens qui aiment se perdre, littéralement, et profiter des endroits reculés. Si vous êtes l’un d’entre eux, cette montre GPS Garmin extrêmement résistante pourra devenir votre fidèle compagnon dans vos aventures. De plus, son prix bénéficie d’une remise de 24% pendant ces 48 heures de Prime Day, jusqu’à 229,95 euros.

ACHETER 299,99 € (169,99 €)

■ Ces offres ont été sélectionnées par une équipe Sport de manière indépendante en fonction de leurs critères et de leur expérience. Sport gagne une commission sur les ventes des liens sur cette page. Tous les prix d’achat inclus dans cet article sont à jour au 21 juin 2021.