Sept morts, plusieurs disparus alors que de fortes pluies frappent le Kerala, les fidèles ont demandé de ne pas visiter le temple de Sabarimala

Au moins sept personnes sont mortes tandis que plus d’une douzaine sont toujours portées disparues alors que de fortes pluies se sont abattues sur le sud et le centre du Kerala, provoquant des crues éclair et des glissements de terrain dans de nombreuses régions, incitant le gouvernement de l’État à demander l’aide des forces de défense pour les opérations de sauvetage. Il a été demandé aux fidèles du Seigneur Ayyappa d’éviter de visiter le temple de Sabarimala aujourd’hui et demain.

Pendant ce temps, les forces de défense et les équipes de la NDRF ont poursuivi les opérations de sauvetage dimanche matin. Le personnel de l’armée, de l’armée de l’air et de la marine se trouvait à Koottickal et Peruvanthanam – les deux villages vallonnés relevant respectivement des districts de Kottayam et d’Idukki – où une rivière débordante a balayé les maisons, déplaçant et isolant de nombreuses personnes.

#REGARDER | Kerala : l’équipe de la NDRF mène une opération de sauvetage à Kokkayar, Idukki, où un glissement de terrain s’est produit hier pic.twitter.com/icTNMxsGhV – ANI (@ANI) 17 octobre 2021

Dans l’une des fortes pluies de ces dernières années, les hautes chaînes du centre et du sud du Kerala connaissent une situation presque similaire à celle à laquelle l’État a été confronté pendant la période des inondations dévastatrices de 2018 et 2019, mais les autorités ont déclaré que tout était sous contrôle et qu’il n’y avait pas besoin de paniquer.

Plusieurs personnes ont été blessées et déplacées lors d’incidents liés aux pluies dans l’État du sud, où les barrages de nombreux districts approchent de leur pleine capacité et où les petites villes et villages des régions vallonnées sont totalement coupés du monde extérieur. Cependant, les équipes de secours de la police d’État et des pompiers n’ont pas pu atteindre les zones touchées en raison des inondations et des mauvaises conditions météorologiques qui y prévalaient.

Dans un autre incident lié à la pluie, un homme et une femme, tous deux âgés de 30 ans, sont décédés alors que leur voiture était emportée par les eaux de crue à Kanjar, dans le district d’Idukki, a annoncé la police. Leurs corps ont été retrouvés, ont-ils déclaré. S’adressant à PTI ce soir, la collectrice du district d’Idukki, Sheeba George, a déclaré que huit personnes sont portées disparues dans le glissement de terrain accompagné de fortes pluies à Kokkayar dans le district.

Selon un porte-parole de la défense, Mi-17 et Sarang Helicopters sont déjà en mode veille pour répondre aux exigences, mais ils n’ont pas pu démarrer leurs opérations car le temps à Kottayam est toujours mauvais. Les actifs de l’Air Force sont toujours à Sulur en mode veille, a-t-elle déclaré.

Selon la dernière mise à jour du Département météorologique indien, une « alerte rouge » a été déclenchée pour six districts : les districts de Pathanamthitta, Kottayam, Ernakulam, Idukki, Thrissur et Palakkad. Kottayam et Pathanamthitta sont les districts les plus touchés à l’heure actuelle en raison de fortes pluies depuis vendredi soir.

Le ministre en chef Pinarayi Vijayan a présidé une réunion de haut niveau dans la soirée pour examiner la situation des pluies et a décidé de renforcer les opérations de sauvetage dans toutes les zones touchées. Dans un communiqué, le ministre en chef a déclaré que toutes les agences gouvernementales ont été invitées à prendre les mesures nécessaires pour secourir les personnes des régions touchées et évacuer celles qui vivent dans des zones sujettes aux glissements de terrain et aux inondations.

Vijayan a également demandé aux collecteurs du district d’ouvrir des camps de secours pour reloger les personnes touchées. Il a déclaré que les camps devraient fonctionner en respectant strictement le protocole COVID-19.

À la suite de l’avertissement selon lequel les pluies se poursuivraient jusqu’au 19 octobre, la réunion a également décidé de ne pas autoriser les pèlerins à se rendre au temple Sabarimala Ayyappa, situé dans une forêt dense du district de Pathanamthitta, jusqu’au 18 octobre. Le temple a été ouvert à 17 heures aujourd’hui. pour les poojas ‘Thula masam’.

Les établissements d’enseignement supérieur, qui devaient ouvrir le 18 octobre, débuteront le 20 octobre, selon le communiqué.

Appelant le peuple de l’État à rester vigilant au cours des prochaines 24 heures, le CM a déclaré dans un article sur Facebook que les pluies ont déjà frappé les districts du sud et du centre et qu’elles s’intensifieraient dans les districts du nord également dans la soirée selon le prévisions météorologiques.

Le niveau d’eau de certaines rivières devrait monter et les volets de certains barrages devraient s’ouvrir, a-t-il déclaré, ajoutant que ceux qui vivent dans ses bassins versants devraient être prêts à suivre les instructions des autorités. Le CM a également déclaré qu’une alerte rouge avait été déclenchée pour les barrages sous KSEB, notamment le barrage de Kakki à Pathanamthitta, Sholayar à Thrissur, Kundala et Kallarkutti à Idukki.

